Как обычно, проблема подкралась незаметно. Если раньше жители малоэтажных и малоподъездных домов, насчитывающих меньше сорока квартир, могли не устанавливать общедомовые счетчики, то теперь их внезапно обязали сделать это, причем в кратчайшие сроки - до конца декабря.

Таких домов в городе насчитывается 814, техническая возможность установить приборы есть в 460 домах. Но оказалось, что заплатить за установку общедомовых приборов учета могут далеко не все. Удовольствие это недешевое – стоимость установки такого счетчика силами владельцев квартир 150 тысяч рублей, силами ресурсоснабжающих компаний – 220 тысяч рублей.

Деньги есть, да не про нашу честь

У некоторых домов требуемая сумма накопилась на спецсчете, куда уходят деньги на капремонт дома, но оказалось, что потратить их на установку счетчика нельзя! Как рассказал депутат горсовета, руководитель управляющей компании «Жилремстрой» Артур Закарян, к нему уже не раз обращались владимирцы с просьбой решить этот вопрос.

- Владимирцы предлагают использовать деньги, накопленные на спецсчете. Такая возможность была раньше предусмотрена областным законом, согласно которому средства, собранные на капремонт, можно было направить на установку общедомовых приборов учета. Но в 2016 году это возможность убрали, вероятно, произошла техническая ошибка, - считает он. - Мы проанализировали опыт соседних областей – Рязанской, Смоленской, Пензенской и других - там областным законодательством такая возможность предусмотрена.

Социальное неравенство счетчиков

Депутат уверен, что такое ограничение нарушает права владимирцев и не дает им распорядиться собственными деньгами. Однако в департаменте ЖКХ администрации Владимирской области с ним категорически не согласны. Чиновники уверены, что никаких нарушений нет, а пункт «выкинули» неслучайно.

- Фонд капитального ремонта должен в первую очередь решать вопросы, которые доставляют серьезные неудобства жителям: текущие крыши, плесень на стенах, инженерные сети… Есть установленный перечень, в который мы вводим наиболее важные работы. Установка счетчика за счет средств капремонта допускается только при замене изношенных тепловых сетей. Во всех остальных случаях – нет. Почему одни жители должны устанавливать общедомовые счетчики за свой счет, а другие обращаются в Фонд капитального ремонта? – заявила заместитель директора департамента ЖКХ Елена Семенова.

Жители нередко обращаются с предложениями за счет средств капремонта установить системы видеонаблюдения или дымоудаления, сделать дорожки у подъездов, а значит, список можно расширять бесконечно. Однако депутаты уверены: нужно постараться облегчить людям жизнь и разрешить тратить свои деньги. Сейчас создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос и направит требования руководству департамента.

КОНКРЕТНО

Кстати, решение об установке общедомового счетчика должны принимать сами жильцы на общем собрании, тогда же они решат и как платить за него: сразу после установки или в рассрочку. В этом случае в квитанции появится дополнительная строка – «за теплосчетчик». Если этого не сделать в положенный срок, то управляющая компания получит штраф, а счетчик установят в принудительном порядке ресурсники. Но в этом случае у владимирцев уже не будет возможность выбирать модель, сроки установки и порядок расчетов.