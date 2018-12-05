2018-12-04T17:56:24+03:00
Общество

Что делать владимирцам, если не коммунальщики не чистят крыши?

В минувшие выходные город накрыл первый серьезный снегопад
Алексей СУХОВ
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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Зима пришла - редкий случай - точно по календарю. За 1 и 2 декабря выпало 4 миллиметра осадков, это 10 процентов от нормы, ведь в среднем в декабре выпадает 44 миллиметра осадков.

Этого хватило, чтобы на улицах города уже появилась снежная каша, а на крышах - сугробы и сосульки. Надо отдать должное, в этот раз городские коммунальные службы с дорогами справились отлично. Все основные трассы вычистили чуть ли не до асфальта. Чуть хуже обстоит дело во дворах, но и там дворники работают.

А вот что точно не чистили пока, так это крыши. Однако следить за ними необходимо. Ведь если со скатных крыш снег сходит сам, то с плоских его надо убирать. Иначе под тяжестью снега крыша прогнется, деформируется и может потом протекать. Или снег спрессуется и превратится в слой льда, и потом будет падать на головы прохожим.

- Снег с крыш в многоквартирных домах должны убирать представители управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Поэтому если жители видят, что на крыше много снега, а в управляющей компании не торопятся его вычищать, то надо им напомнить об их обязанностях. А если там и после этого не начали работы, то можно позвонить в городское управление ЖКХ с жалобой.

Контакты своей управляющей компании можно найти на информационных щитах в подъезде, а также на квитанциях за техобслуживание. Что касается телефона городского управления ЖКХ, то вам нужно звонить по номеру: 53-18-98 (спросить отдел муниципального жилищного контроля).

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