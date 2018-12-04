Во Владимире от менингита погибла 2-летняя девочка

Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку по факту гибели 2-летней девочки от менингита. Сообщение о смерти ребенка появилось в паблике "Типичный Владимир" вчера утром. Автор поста рассказал, что за два дня до трагедии родители водили малышку на прием ко врачу в поликлинике на Токарева. Вечером 29-го ноября у девочки температура поднялась до 40 градусов. Вызвали скорую.

Приехавший на вызов доктор дала девочке жаропонижающее и уехала. Госпитализировать ребенка не стали. Врач заявила, что мест в больнице нет.

Через три часа родители вызвали скорую еще раз. Приехавший врач увидел на теле ребенка сыпь. Девочку увезли в реанимацию. "Кровь стала сворачиваться и отказали почки, "сгорела" девочка за сутки", - пишет автор поста.

В Следкоме сообщили, что девочку доставили в больницу уже в необратимом состоянии. Ребенок прожил всего 40 минут. Следком проверит оказание помощи ребенку и в поликлинике, и в врачами "скорой помощи". Автор поста остается неизвестен, но писали не родители девочки. Они сами в правоохранительные органы не обращались.

Результаты проверки будут известны позже. Отметим, что педиатр должной квалификации вполне в силах отличить менингит от банального ОРЗ на второй день заболевания.

Известно, что в семье есть еще один ребенок. Его пока не водят в детский сад, а семья находится на карантинном положении.