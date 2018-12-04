Центр перекроют ради Александра Невского

Он связан с празднованием дня памяти князя Александра Невского, почитаемого православными как святой. День памяти приходится на 6 декабря. В этот день в Успенском соборе состоится божественная литургия в его память. А накануне после Великой вечерни с акафистом верующие во главе с митрополитом Владимирским и суздальским Евлогием пойдут крестным ходом от Успенского собора до Богородице-Рождественского монастыря.

На время проведения крестного хода, организуемого Владимирской епархией с 15.00 до 16.00, будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Александр Невский почитается во Владимире, так как он правил великим княжеством Владимирским в течение 11 лет — с 1252 по 1263 год. Это были годы, когда Александр Невский пользовался благосклонностью Орды. Регулярно приезжая на поклон к ханам, он сумел обезопасить Русь от монгольских походов и дал несколько десятилетий спокойной жизни нашим городам. Одновременно с этим он отклонил предложения католиков о защите в обмен на отказ от православия. Это все и заставляет почитать Невского защитником Руси и православия.