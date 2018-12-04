В Центральном парке Владимира можно покататься на хаски

Этой весной в Центральном парке у колеса обозрения открылся Дом хаски, где можно сфотографироваться с собаками, обнять их и покормить. Теперь же для владимирцев появится новое развлечение — катание на санях, запряженных пушистыми песиками с голубыми глазами. Прокатиться могут и взрослые, и дети — и не надо ехать на север. Тем более, для катания выпало много снега!

Если переживаете насчет здоровья собак, то напрасно. Все собаки привиты, имеют ветеринарные паспорта, копии которых находятся на территории парка.

- Это обязательно, и если возникают вопросы, вы сразу же можете с ними обратиться, - говорит куратор Дома хаски Яна Ремизова. - На собаках мы будем катать не впервые. Уже знаем, что подойдет ребенку, а от чего не откажется взрослый. Вариантов у нас несколько. Например, для самых маленьких — безопасный хаски — тюбинг. Ребенка садим на «вартушку», запрягаем хаски, а дальше собака идет по 200-метровой дорожке. Стоимость — 100 рублей.

Фото Яны Ремизовой

Ребята от 7 лет и взрослые могут прокатиться на настоящей ездовой нарте, как заправский каюр – стоя и управляя упряжкой из двух собак. Все удовольствие — 200 рублей. Подороже на 100 рублей будет часовой квест с катанием по парку на хаски — поезде. Ээто паровоз из ледянок, запряженный в упряжку хаски. Квест подходит для детей от 5 до 11 лет.

Если вам понравится собачка, а руководство Дома хаски как раз пристраивает ее, то вы можете забрать хаски себе. Всего постоянными жителями парка стали 20 собак.

- Не каждому подойдет хаски. Мы, например, не отдаем их на цепь, на охрану. Тем, кто не может с ними много гулять, кто не готов терпеть из адаптацию к новому дому. Для пристройства мы обязательно подписываем договор ответственного содержания и дает испытательный срок 2 месяца. Если хозяева не справляются, мы просим вернуть собаку обратно. И еще одно обязательное условия — не передавать животное другим лицам, - подчеркнула Яна. - За год мы вернули две собаки, а пристроили около 30. Вообще, хаски хоть и похожи на волков, у них невероятный характер, они дружелюбные!