«Елку подменили!» Владимирцы говорят, что елка на Соборной не та, что прежде

Не успела елка появиться на Соборной площади, как ее стали обсуждать жители, сравнивать и придираться к мелочам: «А в прошлом году была другая, ветки не так торчали». С одной стороны, что в этом плохого, если елка отличается от прошлогодней? Разнообразие! С другой - не та сейчас ситуация с бюджетом, чтобы новые елки покупать, стоят-то они несколько миллионов!

Но, как мы выяснили, елка на Соборной площади все та же - «Ель Домашняя», купленная шесть лет назад. Только собирает ее другой подрядчик, предложив цену ниже. Вот и торчат ветки по-другому.

- Елка такая же, к которой мы привыкли. Но в этом году конкурс на монтаж конструкций выиграл новый подрядчик — компания из Волгоградской области. Конструкция сложная: нужно не только ее собрать как положено, но и следить за нормами безопасности, ведь елка очень тяжелая. Но для нового подрядчика — это все впервые. Естественно, он работает по инструкции, только решил собирать ее в другом порядке, конечно, соблюдая все требования. В связи с этим, мы очень внимательно следим за процессом сборки, наши специалисты из управления наружной рекламы и информации, которые занимаются украшением города, постоянно находятся на площади, - рассказал официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович.

На сегодняшний день подрядчик из Волгоградской области не нарушил условия контракта, ведь срок окончания работ еще не наступил, и администрация города пока не делает выводов о его работе.

- Подрядчик может сказать: «Подождите, мы не завершили работы». И будет прав. Но когда наступает срок окончания работ, а он будет на этой неделе, тогда мы можем сделать замечания, если будет, к чему придраться. Но мы не хотим ставить под сомнение профессионализм этой организации — они выиграли аукцион на условиях прозрачности, заявили, что готовы выполнить все работы с соблюдением норм и правил. Сейчас мы ждем завершение и уверены, что все будет качественно, - подчеркнул Адександр Карпилович.

Кстати, елку украсят в этом же стиле, так жителям переживать не стоит. Заменят лишь некоторые игрушки, которые «состарились» и вот-вот «раскрошатся» из-за мороза и снега.

Второй вопрос, который возникает у горожан: «Куда пропал световой фонтан с Театральной площади?». Отвечаем: его перенесли на площадь Фрунзе, а на его месте поставили новое украшение - маску.