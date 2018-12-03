Валерий Спиридонов вместо пересадки головы учится, занимается IT-проектами и заботится о семье

3 декабря в мире отмечают Международный день инвалидов. В этот день мы решили рассказать, как сейчас живет один из самых знаменитых в мире людей в инвалидной коляске - бывший кандидат на пересадку головы, владимирский программист Валерий Спиридонов.

30 ноября у 30-летнего Валерия в США, во Флориде, родился сын. Мальчик полностью здоров, ему дали старинное русское имя, жена Валеры в декретном отпуске, сам он учится и работает, обеспечивает семью.

Авантюра итальянского доктора Сержио Канаверо с пересадкой головы сделала Спиридонова известным на весь мир, но не она сделала его тем, кто он сейчас. Человек, который с детства не может ходить, получил блестящее образование, создал семью, растит ребенка. Такими людьми остается лишь искренне восхищаться, особенно сейчас, когда многие ждут, пока вода сама притечет под лежащий камень, то и дела сваливая все на обстоятельства.

Валерий Спиридонов всегда в центре внимания

«Я не обижаюсь на Канаверо»

Валерий Спиридонов страдает врожденным синдромом Верднинга-Хоффмана. Эта болезнь встречается у одного человека из ста тысяч. Несмотря на то, что передвигаться он может только в инвалидной коляске, Валера отлично закончил школу с математическим уклоном, поступил на факультет информационных технологий и радиоэлектроники ВлГУ. Занялся программированием, блестяще выучил английский, начал зарабатывать. Покоя не давало лишь одно — желание ходить.

Это желание во многом и повлияло на то, что сейчас каждый второй в мире знает, кто такой Валерий Спиридонов. Весной 2015 года итальянский хирург Сержион Канаверо пообещал сделать первую в мире операцию по пересадке головы. И Валерий без долгих размышлений предложил свою кандидатуру.

- Да, я понимал, что это огромный риск, что такого никто не делал. Но что мне было терять? А шанс начать нормально ходить, пусть мизерный, я упустить не мог, - вспоминает Валерий.

Сначала подготовка к операции казалась серьезной. Искали площадку и деньги, отрабатывали методики. Сошлись на том, что операцию проведут в 2017 году в Китае. Хотя серьезные хирурги с мировым именем уже тогда сомневались в авантюре - слишком много просто невозможных с точки зрения физиологии моментов в такой операции.

И вдруг летом 2017 года оказалось, что Валера уже не первый кандидат в мире на пересадку головы — этим человеком должен стать пациент из Китая. Канаверо сам признался в интервью, а затем перестал отвечать на сообщения Валеры. Финансирование велось из бюджета Китая, поэтому и выбор вполне логичен.

А потом выяснилось, что вообще никакой операции не будет. В декабре 2017 года Канаверо провел в Китае пересадку головы от трупа к трупу - якобы отрабатывал методику. После этого все заглохло. Донора не ищут, работы не публикуются...

Но Валерий на Канаверо за «облом» нисколько не обиделся.

- Я не жалею о том, что Канаверо не дошел до основной цели эксперимента (или дошел, но провалился). Все, что происходило - нормальный рабочий процесс. Единственное, чего не хватает - большей открытости с его стороны. Всем полезна была бы информация о том, что и почему пошло не так в Китае. Сегодня у меня ее нет, и это не помогает дальнейшим исследованиям. Надеюсь - когда нибудь он подробно это опубликует, - говорит Валера.

"Многие журналисты до сих пор пишут, что мне 30 лет и я программист. Что ж, буду вечно молодой"

Валерий Спиридонов и диплом Университета Флориды

Но операция, хоть и провалилась, Валере здорово помогла. Да, такой парадокс. Он поверил в свои силы, научился путешествовать по миру - сам, без помощников, ведь надо было летать на консультации. О нем узнали во всем мире, Валере писали слова поддержки из разных стран. А когда все отменилось, вместо того, чтобы тратить время на сомнительную операцию, Валера стал работать над тем, что ему действительно интересно.

За два года Валерий успел придумать «умное» инвалидное кресло с голосовым управлением. Разработал мобильное приложение, чтобы владимирцы могли делиться в нем городскими проблемами - Владимир вовсю им пользуется и не нарадуется.

А самое главное — встретил свою любовь и перебралься вместе с девушкой в США.

- Мы познакомились около 2,5 лет назад. Живя в одном городе, мы часто пересекались по профессиональным вопросам, а потом поняли, что нам очень хорошо вместе. У нее несколько образований, в последнее время она занималась аналитикой и бизнес-планированием. Поженились чуть больше года назад в Москве, - рассказывает Валерий.

Год назад Валера поступил в университет во Флориде, получил образовательную визу и уехал с женой в США.

- Сейчас я живу недалеко от Майами. В одном из университетов получаю степень магистра компьютерных технологий. Но и без академических условий я не прекращал интересоваться технологиями ни дня, примерно с пятого класса школы. Это позволяет мне сегодня работать в ряде областей: компьютерной графике, машинном зрении, искусственном интеллекте, кибер-безопасности, робототехнике. Сейчас предлагают идти за следующей научной степенью - PhD, но я пока не уверен, что это целесообразно, - объясняет Валерий.

Причина «неуверенности» такая же, как у тысяч молодых отцов - надо кормить семью, заниматься ребенком. Тут надо понимать, что для Валеры каждое «как у всех» - это не рутина, а настоящее счастье! Почти чудо.

Сейчас Валерий Спиридонов воспитывает сынишку, учит его плавать. Мальчик абсолютно здоров и имеет самые нормальные показатели. Это, кстати, тоже большое счастье и чудо, ведь Синдром Верднинга-Хоффмана может передаваться по наследству.

- Что касается наследственности - там зависит от наличия или отсутствия подобного гена у мамы, - рассказывает Валерий. - У нас такого не было, плюс мы сделали дополнительный анализ - и решение было вполне осмысленным.

С рождением сына некоторые дела отошли на второй план, но дипломный проект сам себя не напишет.

- Название моего дипломного проекта можно перевести примерно как "Компьютерный анализ эмоций на основе аудио-визуального ряда в диалогах с участием нескольких лиц" (программисты оценят, сколько сложных задач по машинному обучению сошлось в одной этой работе - авт.). По сути - это система поддержки взаимодействия клиента и поставщика услуг. Например, она позволит врачам-психотерапевтам лучше удерживать внимание и проводить более результативные занятия со своими пациентами, - говорит Валерий. - Успех в этой области мог бы позволить экономить около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Возвращаться в Россию Валерий пока не планирует, говорит, что все зависит от того, где будут более интересные проекты:

- Не исключаю для себя любых вариантов. Профессия, которая у меня есть - универсальна для любого места на планете. В России тоже. Все зависит только от наличия интересных проектов, где я смогу применить свои знания. Хотя с учетом того, что основную часть времени я работаю удаленно - вопрос местонахождения становится малозначимым.

А о смене тела (операцию по пересадке головы по-научному правильно назвать «Пересадка донорского тела к голове реципиента») больше и не думает. Просто эпизод в жизни.