Из-за неисправного газового котла в доме погиб пенсионер, а потом приехавшие его хоронить дочери и зять

Страшная история произошла в Петушинском районе. В деревне Чуприяново из-за неисправного газового котла за одну ночь умерли сразу четверо человек. Причем трагедии случились с интервалом в несколько часов.

Как сообщили нам в Следственном комитете по Владимирской области, 29 ноября 73-летний москвич приехал к себе на дачу в Чуприяново. Трехэтажный кирпичный дом обычно зимой пустовал, так как семья отдыхала и работала там лишь летом. Поэтому, когда дедушка приехал в деревню, он включил газовый котел, который не работал несколько месяцев, чтобы в доме заработало отопление.

Однако после этого пожилой мужчина пропал - перестал отвечать на звонки и его никто не видел.

- Мужчина очень хорошо дружил с соседями, - рассказала старший помощник руководителя регионального Следкома Ирина Минина. - И те ждали его в гости, ведь обычно он всегда заходил поболтать. Но тут мужчина пропал. Соседи забеспокоились.

Они позвонили в полицию. Полицейские приехали, вскрыли входную дверь и нашли в доме тело пенсионера. Так как никаких признаков насилия не было, сотрудники правопорядка предположили естественную причину смерти. Тем более, что газом в тот момент не пахло. Дедушку увезли на вскрытие и сообщили родный о случившемся.

В ту же ночь, с 29 на 30 ноября, в деревню приехали две дочери пенсионера и муж одной из них. Они собирались заняться вопросами погребения. Родственники вошли в дом и… тоже пропали. Уже к шести утра они перестали выходить на связь и отвечать на телефоны.

К дому приехали сотрудники Следственного комитета и полиции, криминалисты и эксперты. В разных комнатах они нашли тела 43 и 46-летней женщин, а также 41-летнего мужчины. Признаков насилия тоже не было, однако к тому моменту в доме уже было трудно дышать. Эксперты зафиксировали в воздухе высокое содержание угарного газа.

Сейчас следствие считает, что все четверо погибших отравились угарным газом из-за неисправного котла газового отопления. По факту смерти было заведено уголовное дело (по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В ходе осмотра места смерти следователь СК России изучил документы на газовый котел. Его устанавливали в официальных условиях, котел прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. Однако в апреле в связи с неполадками в системе газовое оборудование ремонтировали. Причем работал кто-то со стороны. Поэтому, возможно, во время ремонта что-то было сделано не так. Сейчас оцениваются действия людей, занимавшихся починкой.