Дорогу на улице Чапаева начнут строить в 2019 году

Депататы владимирского горсовета предусмотрели в городском бюджете деньги на строительство дороги, которая соединит улицы Сперанского и Чапаева. Всего город смог изыскать 6 миллионов рублей. А вообще на реализацию проекта понадобится 70 миллионов.

- Если бы налоги, которые собираются во Владимире, оставались бы в городе, мы бы смогли построить данный объект самостоятельно, а так дорогу удастся сделать лишь на условиях софинансирования, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Оставшуюся часть компенсирует областной бюджет. Насколько мне известно, областные власти тоже предусмотрели средства в региональном бюджете.

Так как все предварительные работы (создание проекта, его согласование, перекладывание подземных коммуникаций) уже сделаны, осталось, по сути, только построить саму дорогу-дублер. И как только деньги поступят, город собирается начать работы. Так что в 2019 году вполне можно ждать, как минимум, начала строительства.

Кстати, это не будет прямая дорога. Из-за того, что уклон в этом месте крутой, власти решили сделать дорогу с пологим спуском. Между домом №1 по улице Сперанского и домом №6 по улице Василисина проезжая часть будет расходиться в стороны. Каждая из полос движения будет образовывать полукруг, в центре же будет находиться клумба. Также предусмотрены тротуары для пешеходов.

Первые работы по созданию дороги-дублера улицы Верхней Дубровы начались с 2017 года. А разговоры о ее необходимости и вовсе ведутся уже десяток лет. Пару лет назад вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки, в прошлом году из-под участка будущего строительства даже вынесли коммунальные сети. Но зимой из-за отсутствия денег проект вновь заморозили. Говорили, что строительство начнется в 2020 году. Хорошо, что деньги нашлись раньше. В часы пик на Верхней Дуброве постоянно возникают пробки. А продленная до улицы Чапаева улица Сперанского позволит разгрузить трассу.