Во Владимире повысят цену на школьные завтраки и обеды

Стоимость школьных завтраков планируется увеличить с 34 рублей (у младших классов 30 рублей) до 40 рублей, обеда — с 45 до 50. Эти цифры обсуждали депутаты горсовета на последнем ноябрьском заседании.

Но и это не все

Если раньше все школьники с 1 по 4 класс питались в столовых бесплатно — все оплачивал бюджет, то теперь у администрации Владимира нет дополнительных средств, чтобы заплатить за школьные завтраки. И, видимо, бесплатное питание оставят только для льготников.

Повышения цен просят комбинаты питания, которые терпят убытки — продукты дорожают, а цена на завтраки и обеды не меняется.

В бюджете нет лишних 28 миллионов

В школьные столовые ходят более 30 тысяч владимирских учеников, а организацией питания во Владимире занимаются три муниципальных предприятия: комбинат питания «Школьный», «Сунгирь», и МУП «Мелкий опт». Они и направили в адрес главы администрации города обращение, чтобы мэрия увеличила стоимость завтраков до 40 рублей, обедов — до 50. Но в связи с тем, что муниципалитет с 2006 года оплачивает питания школьников 1 - 4 классов, у городского бюджета появляются дополнительные расходы в сумме 28 млн 446 тыс. рублей.

Начальник управления образования Елена Малик сказала, что в бюджете города на 2019 год таких денег нет. На организацию питания младших учеников общеобразовательных школ города Владимира в 2019 году предусмотрено 111 млн 508 тыс. рублей, из которых 68 млн 720 тыс. (61,6% в общем объеме) - из городского бюджета, остальные 42 млн 788 тыс. рублей - из областного.

Помощь — малообеспеченным школьникам

В администрации города предлагают сэкономить за счет адресного подхода в организации питания учащихся 1-4 классов. Такой подход рекомендует с 2015 года департамент образования администрации Владимирской области. Многие города области уже ввели этот принцип, а администрация Владимира, что называется, “держалась до последнего”. Например, в Коврове, Гороховецком и Камешковском районах бесплатное питание получают учащиеся 1-4 классов только из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Мэрия рассматривает два варианта введения адресности:

1 вариант – бесплатно будут питаться учащихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и детей-инвалидов. Остальные учащиеся 1-4 классов будут получать частичную компенсацию стоимости завтрака в размере 20 рублей.

2 вариант – бесплатно будут писаться школьники из малообеспеченных семей, многодетных семей и детей-инвалидов, а также первоклассники. В данном случае дотация из бюджета остальным учащимся младшей школы составит 14 рублей в день. Родители должны доплатить 26 рублей.

Окончательное решение примут после тщательного рассмотрения на комитете по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту.