Владимирец решил прожить месяц на 3500 рублей

Житель Владимира решил поставить жестокий эксперимент на себе: как прожить на 3500 рублей. Об этом Федор Никулин написал в социальных сетях.

Вообще после заявления крупного российского чиновника о том, что это вполне нормальная сумма на питание, эти эксперименты стали довольно популярными. Но Федор решил проверить не просто можно ли выжить на эту сумму, а можно ли, в полном соответствии со словами министра, питаться «нормально», то есть не «макарошками», а полноценно.

О том, как идет эксперимент, Федор Никулин рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM). Пока он живет в режиме жесткой экономии неделю.

В студию нашего радио Федор пришел довольным и улыбающимся. Исхудавшим отнюдь не выглядел.

- Я перед эфиром плотно поел, - объяснил он. - Я проверяю, можно ли, как предложил нам министр, питаться на эту сумму «нормально». Конечно, этих денег хватит на пакет быстрорастворимой лапши в день, и даже на два. Но до пенсионного возраста, который у нас сейчас подняли, ты просто не доживешь. Год протянешь на «макарошках», а потом все - пора по врачам.

Что пришлось изменить Федору в своем рационе и режиме дня и как это сказалось на кошельке? Кстати, Федору активно помогают экономить пользователи соцсетей, которые дают ему совет на его странице.

- В первый день я пошел в магазин и закупился на 600 рублей, как мне казалось, правильно. Но опубликовав все это в соцсетях, по комментариям я понял, что сделал все неправильно. В моем меню были кофе, сосиски, апельсины. Все это не вписывается в бюджет, - рассказал слушателям радио «КП»-Владимир» Федор.

Например, те сосиски, которые Никулин купил подешевле, в итоге оказались полной таблицей Менделеева в оболочке. Содержали все, кроме мяса.

- Я сначала хотел их выбросить, а потом решил заморозить на черный день, - рассказал Федор.

В итоге сытно питаться на выделенную на неделю сумму у Никулина все-таки получилось. С утра - овсянка («Это просто король каш, тарелка сваренной на воде стоит 3 рубля», - считает экспериментатор). Супы тоже выручают. В пятницу даже поел свиных ребрышек.

Но в основном это белок и углеводы, Федор просто «набивает желудок2. Много чего не хватает: фруктов, овощей, молочных продуктов. Кстати, за неделю Федор все равно похудел на 3,5 килограмма.

- Теперь я перехожу ко второй фазе эксперимента - хочу питаться не только дешево, но и с пользой для здоровья, - рассказал наш герой. - Та продуктовая корзина, о которой говорил министр, предусматривает в год 290 литров молока. Но один пакет - это половина дневного бюджета.

Кстати, эксперимент Федора Никулина - не вынужденный, по финансам он вполне может купить себе на ужин отбивные и запить бутылкой вина. Это скорее вопрос психологии.

- Я уже чувствую изменения в своем отношении к жизни. Я специально написал об этом в соцсетях, чтобы уже не было возможности «соскочить», - говорит он.

Друзья в соцсетях активно включились в эксперимент.Дают советы - где дешевле продукты, как выгоднее закупаться. После первого похода в магазин Федор «одумался» и закупил уже других продуктов - макарон, гречки, овсянки. И все равно в бюджет не уложился - за первую неделю эксперимента на продукты ушла 1000 рублей.

Еще один вывод, который сделал Федор - надо готовить сразу на несколько дней. Суп - кастрюлями, плов - полный казан. И потом несколько дней разогревать и есть.

- Получается, что не я выбираю, что бы поесть сегодня, а магазин выбирает за меня, - говорит Федор. - Я прихожу и вижу, что есть по скидке. Яблоки дешевые - беру яблоки, мандарины - буду есть мандарины.

КОНКРЕТНО

Потребительская корзина во Владимирской области составляет 3649 рублей в месяц.

Величина прожиточного минимума на 3 квартал 2018 года - 9754 рубля.