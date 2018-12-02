Владимирская промышленность зависла на 14-м месте в ЦФО

В экономике есть один очень важный показатель - индекс промышленного производства. Если он больше 100% - значит область произвела товаров больше, чем раньше. Так обычно и бывает. Во Владимирской области индекс замер на отметке 100,6%, что обычно принято называть словом "стагнация". Это на 0,3% меньше, чем в сентябре.

Сдаем металлолом и штампуем таблетки

Среди регионов Центральной России Владимирская область по индексу промышленного производства оказалась аж на 14-ом месте. Ниже только Ивановская, Костромская, Смоленская и Орловская области, у которых он вообще ниже 100%. В лидерах промышленного рейтинга ходят Тамбовщина, Тверская область и Москва. У них индекс промышленного производства вырос более чем на 10%.

Традиционно во Владимирской области цветет и пахнет пилюлями фармацевтическое производство. По сравнению с прошлым годом ее индекс производства вырос вдвое. Мебельная промышленность выросла на четверть, "пищевка" - на 7,6%, производство минеральных веществ - на 5%. Даже депрессивная, но такая родная Владимирской области текстильная промышленность подросла на 14,2%.

Снижение темпов замечено в производстве электроники и оптики (92,9%), автобусов (90.4%), станков (79,4%) и кожаных изделий (74,4%).

Из интересного: выросли показатели в утилизации отходов. Владимирстат сообщает, что это связано с увеличением количества сданных в металлолом черных металлов.

Портрет рабочего класса

В промышленности Владимирской области сейчас занято 134,1 тысяч человек. То есть, каждый третий работающий в регионе человек - рабочий. В целом, их количество немного подросло - на 0,1%. В обрабатывающих производствах на классических заводах число работников и вовсе не изменилось, будто и не было увольнений на крупных владимирских заводах.

Больше всего рабочие получают на фармацевтических заводах. Там средняя зарплата составляет 37,2 тысяч рублей. А во текстильной промышленности платят так себе, в среднем около 14,3 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе по данным Владимирстата составляет 32,3 тысячи рублей, что неожиданно на 7,6% больше, чем в прошлом году.