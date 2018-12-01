Сити-менеджер Андрей Шохин встретил семейство лосей в парке «Дружба»

Лоси, оказывается, частые гости во владимирском парке «Дружба» - их стали замечать еще в позапрошлом году. На этот раз они решили показаться лыжникам и главе администрации Андрею Шохину. Он опубликовал фотографии в социальной сети и написал: «В «Дружбе» лоси тренируются вместе с лыжной спортивной школой».

- Животные не агрессивны, если, конечно, нарочно не провоцировать их. Они очень пугливые, и, порой, сами убегают от людей. Лоси боятся шорохов, криков, поэтому если вы увидели их и насторожились, возьмите палочку и тихонько постучите по дереву. Они сами уйдут, - рассказала руководитель единой дирекции особо охраняемых природных территорий по Владимирской области Ольга Канищева. - Конечно, от неожиданности может испугаться любой человек, но вреда животные им не принесут. Вообще, мы не знаем таких случаев во Владимирской области, чтобы лось посадил кого-то на рога.

Фото со страницы Андрея Шохина Вконтакте

Как сказала Ольга Канищева, для диких животных специально установят солонцы. Потому что подкармливать их в парке нецелесообразно.

- У них есть особая кормовая база. Они не едят хлеб, морковь и другие овощи. Лоси только питаются корой деревьев и веточками. Но им обязательно нужна минеральная подкормка в виде солонцов. Как раз мы их установим вдалеке от парка, и они будут держаться рядом с ними, - отметила руководитель единой дирекции особо охраняемых природных территорий.

В апреле в этом же парке также заметили семейство лосей, которые оказались весьма миролюбивыми. Их даже сняли на видео, а они не обратили внимания. По всей вероятности, это одни и те же сохатые. Видимо, диких животных устраивает территория парка в плане кормовой базы и, скорее всего, они останутся здесь, как минимум, на зиму.