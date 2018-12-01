Дина Рубина во владимирской филармонии: «Мне ужасно понравились Вязники»

Известная писательница, встретившаяся во Владимире со своими читателями 27 ноября, призналась, что не узнала города, который не видела 15 лет.

- Я была здесь году в 2003-м. Сейчас я въехала – проспект светлый, представительный, современный, мне все понравилось, но это уже абсолютно другой город! – поделилась она.

С Владимирской областью Дину Рубину связывают не только выступления, но и последняя трилогия «Наполеонов обоз», главные герои которого родились и выросли в Вязниках. Идея поселить их в этом городе у писательницы родилась после письма владимирского журналиста Николая Алексеева. Задумав написать роман о героях, детство которых прошло в центральной России, где она никогда не жила, Дина Рубина поделилась этой мыслью в интернете.

- Мне хотелось написать о жизни людей в этом светлом куске России с Мещерой, и он, прочитав об этом, написал мне, предложив рассказать о родных Вязниках, сказав, что это очень любопытный город. Я ответила «да-да-да-да» и началась наша переписка, которая продолжается до сегодняшнего дня, потому что это очень постепенный процесс. Мне ужасно понравился этот город с нескольких первых писем, захотелось, чтобы герой там вырос. Невозможно сказать человеку: а напиши-ка мне роман, как ты вырос, что там в школе было… Это очень постепенный процесс: а какой был двор, а какие там полы, а какие деревья там росли? Я вынимала душу из Николая Павловича, расспрашивая, а какой формы была школа, а что находилось справа, слева, - вспоминает писательница.

С августа прошлого года они обменялись несколькими сотнями писем, некоторые из которых уложились в два абзаца, а некоторые заняли четыре листа. Название для первого романа трилогии - «Рябиновый клин» - тоже связано с Вязниками, где на окраине города выросла редкая в природе рябиновая роща. В романе писательницы рябиновый клин стал местом, где впервые встретились главные герои – мальчик и девочка.

- Не могу сказать, что роман «Наполеонов обоз» написан о Вязниках. Писатель всегда пишет о том, о чем он хочет писать. Мне хотелось написать роман о большой любви, но чтобы ни один критик не назвал это женским романом, пришлось добавить сюжетный остов, немного триллера, исторические декорации, - говорит Дина Рубина.

Известная писательница даже собиралась приехать пожить в маленьком городе, но отказалась от этой идее, побоявшись, что она помешает созданию продолжению трилогии.

- Когда я пишу про героев в Париже – я приезжают и живу в Париже, когда в Праге – в Прагу. Но эти города как-то неизменны. Я пишу про Вязники периода 60-70 годов, в моем представлении это совершенно другой город. Хотя, конечно, мне было бы приятно там побывать, Вязники мне интересны и с исторической точки зрения с их купцами. Но мы говорим о маленьком городке, и мне было достаточно моих вопросов, - объяснила она. – Ко мне подошла женщина в Смоленске, где я выступала и спросила, когда я жила в Вязниках, почему об этом не знают. Она не поверила, что я там никогда не бывала. Но это иллюзия, мне не обязательно для этого переезжать в Вязники.