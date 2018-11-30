В Владимирской области встал лед

Любители забросить удочки могут вздохнуть спокойно — по данным владимирского МЧС лед на владимирских водоемах достиг 10 сантиметров, а на водохранилище Содышка - вообще 12. При такой толщине спасатели разрешают выход на лед, хотя спасательный жилет, веревку и крючья с собой все равно надо брать. И, конечно, перед рыбалкой все-таки проверить толщину льда в том месте, где собираетесь бурить лунку.

Официально разрешенные места для рыбалки вокруг Владимира: водохранилище Содышка западнее ГТС, реке Клязьма в районе ж/д вокзала, озера Семязино и Глубокое. На эти и другие водоемы области ежедневно выезжают сотрудники МЧС и проверяют состояние льда.

КЛЕВОЕ МЕСТО

Опытные владимирские рыбаки советуют, куда ехать за уловом

Иван Егоров:

- На лед можно вставать смело, но не соваться в быстротечные реки. Я ловлю на Клязьме и на заводи «Букля» в Камешковском районе. Каждый водоем индивидуален, и к каждому нужен свой подход в выборе снасти. Играет большую роль и прикорм. Но, все же, как бы вы не подготовились, гарантии, что рыба будет клевать именно сегодня и в этом месте, все равно не будет. Либо везет, либо нет. Конечно, опытные рыбаки уже знают, куда ехать за «добычей», но и у них бывают промахи. Поэтому лично я отправляюсь на рыбалку ради удовольствия и умиротворения. Не клюнет — так хоть отдохну.

Александр Сидоров:

- Я ловлю в Гусь-Хрустальном районе. Рыба есть везде. Я бы посоветовал экспериментировать, например, с приманками. И не нужно сидеть каждый раз на одном водоеме — не бойтесь объезжать и другие.

Также рыболовы особо выделяют реку в Кольчугине. Прийти нужно с утра пораньше и порыбачить до 12.00 — дальше не клюет. Рекомендуют и Нерль, и Каменку в Суздале, из которой несколько дней назад достали крупненькую щуку. Фото рыболовы разместили в паблике "Подслушано Честных Рыбаков | Владимир".