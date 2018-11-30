2018-11-29T17:54:40+03:00
Общество

Мусор станет дешевле для одиноких

Во Владимирской области утвержден единый тариф за вывоз отходов
Алексей СУХОВ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Экономически обоснованный тариф для единого регионального оператора — компании «Владэкотехпром» - нужен, чтобы можно было заключать договоры с мусоровывозящими компаниями. Департамент цен и тарифов 29 ноября установил этот тариф единым для всей области.

С 1 января 2019 года он составит 580 рублей с учетом НДС. Именно эту сумму будут использовать при расчете коммунальных платежей для жителей. Сумма для каждой квартиры будет высчитываться по формуле: тариф умножается на индекс (см КОНКРЕТНО) и делится на 12 месяцев. Получаем тариф с человека в месяц.

Для жителей многоквартирных домов получается 117 рублей 94 копейки с человека, для частного сектора - 123 рубля 26 копеек.

На сколько тариф вырастет, сказать сложно, потому что владимирцы понятия не имеют, сколько сейчас платят за вывоз мусора. В квитанции за техобслуживание отдельной строки по ТБО нет, хотя вывоз включен в техобслуживание. Само техобслуживание жилья стоит 20-22 рубля с квадратного метра. Можно предположить, что вывоз мусора от этой суммы составляет 2-3 рубля. Так как средняя двушка во Владимире — это 50 квадратных метров, то можно понять, что вывоз мусора обходится такой квартире в 100-150 рублей.

Соответственно, одиноким новая система оплаты будет выгодней. Один человек в большой квартире будет платить меньше, чем большая семья в маленькой квартире.

КОНКРЕТНО

Индексы для расчета суммы, взимаемой с человека за вывоз ТБО

Город, многоквартирный дом — 2,44.

Город, частный сектор — 2,55.

Село, многоквартирный дом — 2,38.

Село, частный сектор — 2,33.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители мусорного оператора «Владэкотехпром» на заседании департамента цен и тарифов косвенным образом подтвердили, что сами вывозом мусора заниматься не будут, так как у них нет для этого ни работников, ни техники. Однако ни с одним из перевозчиков до сих пор не заключены договоры. А конкурсы, проводившиеся до этого, были признаны несостоявшимися.

Кстати, во время заседания представители регионального оператора хотели, чтобы тариф был еще больше. По их мнению, в 2019 году они понесут большие затраты, нежели посчитали специалисты департамента. Однако директор департамента Мария Новоселова на это ответила:

- Я думаю, что сборы с населения вполне компенсируют все ваши расходы. А в конце следующего года, когда вы сможете представить документы, показывающие ваши реальные затраты, мы поговорим о том, стоит ли повышать тариф еще больше.

Пока планируется, что региональный оператор сможет собрать с населения Владимирской области в течение года 2 миллиарда 305 миллионов 518 тысяч рублей. Это, к слову, треть бюджета города Владимира! За эти деньги оператор вывезет на переработку и захоронение почти 3,8 миллиона кубометров мусора.

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