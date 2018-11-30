Во Владимире стали чаще сбивать пешеходов

«Зима! Водитель, торжествуя, спешит скорей в шиномонтаж.

Лошадку здесь переобуют, чтоб не устраивал «Форсаж»…»

Вот только не все оказались готовы к началу зимы. И не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Как итог — сотрудники ГИБДД фиксируют рост ДТП. В первую очередь, с пешеходами.

- В день сейчас происходит от одного до трех ДТП с участием пешеходов, - рассказал инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков. - Причем сбивают людей, как на переходах, так и в других местах. Обычно в это время всегда происходит всплеск аварийности. Но сейчас даже по сравнению с сезонным всплеском очень много аварий.

В ГИБДД связывают высокую аварийность на дорогах не только с тем, что водители забыли «переобуться», но и с тем, что многие не сменили манеру езды на зимнюю.

- У гонщиков есть такое выражение: зимой надо ездить так, как будто у тебя стакан с водой стоит в машине, и тебе нельзя пролить ни капли, - сказал Валерьян Шируков. - Даже если дорогу зимой очистили от снега, тормозной путь все равно будет больше. Все-таки зимняя резина мягче.

Кстати, о дорогах. После сильного снегопада, который был во Владимире в ночь со вторника на среду, ЦУГД оперативно убрал снег лишь с центральных улиц. Первая «волна» большой уборки состоялась около 6.00, затем механизированные бригады МКУ «ЦУГД» ушли на вынужденный перерыв, чтобы не создавать на дорогах заторы в часы пик. Активную расчистку проезжей части от снега продолжили после 10.00. Во многих дворах снег с дорог не счищен до сих пор. Поэтому вполне можно ожидать, что в следующий снегопад дороги будут еще более скользкими, чем обычно.

А пешеходам стоит быть внимательней.

- Многие из них уверены, что их хорошо видно, когда они переходят проезжую часть, однако на самом деле это не так. Если нет светоотражающих элементов на одежде, человека можно увидеть иной раз только в последнюю секунду. Когда избежать столкновения уже невозможно. Так что пешеходам тоже надо быть внимательней и не провоцировать ДТП, -предупреждают в ГИБДД.

КОНКРЕТНО

Во Владимире открыта «горячая линия» по вопросам зимней уборки муниципальных территорий, закрепленных за МКУ «ЦУГД». Телефоны «горячей линии»: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

За уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники либо арендаторы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10 наездов на пешеходов произошло во Владимире за последнюю неделю (6 из них — на переходах).

179 наездов произошло с начала года (90 — на переходах).

Таким образом, за последнюю неделю количество ДТП с пешеходами составляет 6 процентов от общего числа таких ДТП за текущий год.