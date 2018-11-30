Владимирские супруги делили в суде унитазы

Владимирская пара, благополучно прожив в браке несколько лет, развелась полтора года назад. Но мирно поделить нажитое в браке имущество не сумела. И экс-супруг обратился в Октябрьский районный суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.

«Пилить» предполагалось не квартиры, машины и загородные особняки, а унитазы – обычный и унитаз-компакт, тумбу для ванной с керамической раковиной, зеркальный шкаф с еще одной раковиной, светильник, водонагреватель, кронштейн для телевизора, настольный светильник, настенный кондиционер, душевую кабину, полотенцесушитель, встраиваемая посудомоечная машина, матрас, зеркала и несколько люстр, бра и светильников.

Объяснил он и почему не обращался в суд раньше: съехав из квартиры не сразу после развода, он спокойно пользовался душевой кабиной и унитазами. Видимо, в гости захаживал по нужде. Мужчина не просил выдать дорогое ему имущество натурой, а жаждал получить денежную компенсацию – 82 тысячи рублей с копейками. Правда, доказать, что все из перечисленного приобреталось в браке, ему не удалось: не хватило чеков и документов. В итоге после проведения судебной оценочной экспертизы, Октябрьский районный суд удовлетворил его требования частично, посчитав, что жена должна ему 32 765 рублей.

Бывшая жена, не оспаривая решение, в свою очередь подала встречный иск. Как оказалось, за годы счастливой супружеской жизни на нее было оформлено несколько кредитов, гасить которые она продолжала до сих пор. Она требовала взыскать с бывшего мужа половину суммы, которую уже выплатила по кредитам. Суд согласился с доводами экс-супруги. Теперь бывшему мужу предстоит выплатить ей половину платежей по кредитным договорам – чуть больше 239 тысяч рублей.

А не лез бы на рожон - каждый остался бы при своих.

ЦИФРЫ

515 владимирцев развелись в октябре.

584 человека, наоборот, сыграли свадьбу.

В октябре прошлого года желающих расстаться было немного больше – 520 человек. Впрочем, желающих пожениться тоже – 574 человека.