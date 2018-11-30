2018-11-29T17:37:44+03:00
Общество

Владимирские супруги делили в суде унитазы

В результате бывший муж, подав в суд, сам оказался в долгах перед экс-супругой
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Владимирская пара, благополучно прожив в браке несколько лет, развелась полтора года назад. Но мирно поделить нажитое в браке имущество не сумела. И экс-супруг обратился в Октябрьский районный суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.

«Пилить» предполагалось не квартиры, машины и загородные особняки, а унитазы – обычный и унитаз-компакт, тумбу для ванной с керамической раковиной, зеркальный шкаф с еще одной раковиной, светильник, водонагреватель, кронштейн для телевизора, настольный светильник, настенный кондиционер, душевую кабину, полотенцесушитель, встраиваемая посудомоечная машина, матрас, зеркала и несколько люстр, бра и светильников.

Объяснил он и почему не обращался в суд раньше: съехав из квартиры не сразу после развода, он спокойно пользовался душевой кабиной и унитазами. Видимо, в гости захаживал по нужде. Мужчина не просил выдать дорогое ему имущество натурой, а жаждал получить денежную компенсацию – 82 тысячи рублей с копейками. Правда, доказать, что все из перечисленного приобреталось в браке, ему не удалось: не хватило чеков и документов. В итоге после проведения судебной оценочной экспертизы, Октябрьский районный суд удовлетворил его требования частично, посчитав, что жена должна ему 32 765 рублей.

Бывшая жена, не оспаривая решение, в свою очередь подала встречный иск. Как оказалось, за годы счастливой супружеской жизни на нее было оформлено несколько кредитов, гасить которые она продолжала до сих пор. Она требовала взыскать с бывшего мужа половину суммы, которую уже выплатила по кредитам. Суд согласился с доводами экс-супруги. Теперь бывшему мужу предстоит выплатить ей половину платежей по кредитным договорам – чуть больше 239 тысяч рублей.

А не лез бы на рожон - каждый остался бы при своих.

ЦИФРЫ

515 владимирцев развелись в октябре.

584 человека, наоборот, сыграли свадьбу.

В октябре прошлого года желающих расстаться было немного больше – 520 человек. Впрочем, желающих пожениться тоже – 574 человека.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Танеевский фестиваль во Владимире закончится выступлением симфонической капеллы России
В Кольчугинском доме-интернате сделали ремонт почти на 3,5 миллиона рублей
Владимирцам предлагают решить судьбу автобуса №21С
В Муроме кладовщица украла 20 радиаторов, которые хотела перепродать
В Муроме мужчина плеснул электролитом в лицо знакомой
На турбазе Улыбышево загорелся гостевой дом
За вывоз мусора во Владимире будут брать 118 рублей с человека
Покровчанка украла дезодоранты, а муромлянин - куртку с манекена
Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК
Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына
Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове
Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки