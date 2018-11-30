Владимирцы поехали за грибами, а нашли одичавшего шпица

В честь праздника жительница Владимира вспомнила, как привезла домой лесной трофей, ставший членом семьи.

Владимирка Юлия Зимина уверена: рыжую и пушистую Джульетту к ним привела судьба.

- Три года назад, в августе 2015 года, мы отдыхали на даче под Суздалем и решили съездить за грибами в соседнюю Ивановскую область. С трассы свернули на проселочную дорогу, деревень и поселков рядом не было, так как местность вокруг болотистая, поля и густой лес. Нам приглянулся один лесок, съехали к нему и заметили, как по траве медленно и устало брело это сокровище. Я сначала подумала, что это лиса, чуть притормозила, а поравнявшись с ней, увидела, что это шпиц, - вспоминает девушка.

Гулявший сам по себе зверек обрадовался людям и сразу признал хозяев: радостно подбежал к открывшейся дверце автомобиля и стал проситься в машину. Других людей поблизости не оказалось, да и по внешнему виду было заметно, что бедолага гулял в лесу не пару часов, а как минимум два дня. Юлия не планировала заводить собаку, но не задумываясь привезла малыша к себе домой. Сразу из леса она с новым питомцем поехала к ветеринару: ослабевшей в лесу и подхватившей кашель собачке, получившей сужение аорты, потребовался курс уколов. А вот найти ее прежних хозяев не удалось.

- Мы смотрели, никаких объявлений о пропаже шпица в той местности нигде не было, а до ближайшей деревни было расстояние около десяти километров, такая маленькая собачка не может преодолеть такое расстояние. Но и в ближайшем селении не было никаких объявлений. Она явно была домашней: очень умная и ко всему приученная собачка, ко мне она привязалась с первых минут, как только я ее взяла на руки, - делится хозяйка шпица. - Трудно сказать, как она попала в лес. Возможно, ее выбросили за ненадобностью или с ее хозяином что-то случилось.

Сейчас любимец, получивший имя Джульетта, стал полноценным членом семьи. Единственное, что огорчает хозяев – преклонный возраст шпица. На рентгене, который ей сделали сразу после лесных приключений, показал, что у собачки артрит и ей не меньше десяти лет. Сегодня дружелюбный и веселый питомец ладит со всеми домашними, но больше всех любит спасшую ее хозяйку.

- Она очень верная и любящая, помнит, кто ей подарил вторую жизнь, - улыбается Юлия Зимина. - Каждое утро, когда я ухожу на работу, ложится около моих тапочек, и лежит около них до вечера, пока я не вернусь. Хотя дочка приходит из школы днем, Джульетта не отходит и охраняет их до моего прихода, может даже огрызнуться, если кто-то их трогает, берет тапочку в зубы и рычит.