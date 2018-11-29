Ледовые катки во Владимире: на каток в парк Пушкина детей пустят бесплатно

Во Владимире этой зимой будут работать девять ледовых катков. Из них три крытые ледовые арены - «Полярис», «Пингвин» и новый «Владимир». Самый большой каток традиционно зальют в парке Пушкина - до его официального открытия осталось меньше месяца.

Катание в парке — 20 рублей

Если внезапно не польет дождь, то главный каток Владимира заработает уже в день начала Рождественской ярмарки, то есть 21 декабря. На данный момент в парке уже кипит работа: заливают водой дорожки и устанавливают ограждение, которое отделяет ледовую площадку от пешеходной зоны.

Каток обещают украсить новогодними гирляндами и огнями, а также создать тематическую фотозону. В прошлом году, например, она была посвящена космосу. Парк, безусловно, заливают не весь. Нетронутой оставляют смотровую площадку и правую часть дорожки, ведущей к памятнику князю Владимиру. Площадь льда, как и в прошлом году, составит три тысячи квадратных метров. И стоимость этого удовольствия символическая!

- Стоимость тоже осталась прежней — 20 рублей. Дети и студенты при предъявлении студенческого билета могут кататься бесплатно. Прокат коньков будет стоит 100 рублей за час, плюс залог 1000 рублей для детей и 1500 — для взрослых. Отметим, что документы под залог не принимаются, - рассказала Анна Басова, консультант пресс-службы администрации города. - Каток сделают максимально удобным.

Катки во дворах — в любое время и бесплатно

Если не хотите ждать, когда откроется главный каток, в выходные можете сходить на так называемые «коробки» во дворах. Их уже залили! И платить, а тем более оставлять в залог, ничего не надо. Адреса бесплатных катков: ул. Диктора Левитана, 3в, проспект Ленина, 43, ул. Верхняя Дуброва, 21, проспект Ленина, 24, ул. Белоконской, 10. Проката коньков и раздевалки там нет, обходиться придется своими силами.

Платные катки - от 100 рублей

Стоимость катания на льду крытого катка «Пингвин» - 150 рублей с понедельника по четверг с 10.00 до 22.00 как для взрослых, так и для детей. Только в среду каток работает для посетителей до 17.00.

В пятницу с 16.30 для взрослых билет стоит 200 рублей. Зато с 21.00 до 23.00 и детский, и взрослые билеты - 100 рублей. Самый дорогие дни суббота и воскресенье: с 10.00 в субботу — 150 рублей, а с 13.00 — 200 и 250 рублей. В субботу каток работает до 23.00!

В воскресенье с утра занимается секция фигурного катания, а с 12.30 на лед приходят все желающие. Стоимость 200 и 250 рублей. В 19.00 — билеты по 150. За прокат деньги не берут.

В «Полярисе» для владимирцев на льду устраивают дискотеку. Расписание надо заранее уточнить по телефону: 36-16-36.

На массовое катание дается 1,5 — 2 часа. Прокат коньков - 50 рублей. Без предоставления коньков цена - 200 рублей. Для школьников и студентов билет составит 150 рублей, если они придут со своими коньками.

В новом ледовом комплексе «Владимир» стоимость одного сеанса катания для взрослых составляет 100 рублей, с прокатом коньков 150. Дети до 7 лет в сопровождении родителей и со своими коньками могут кататься бесплатно. Прокат коньков любого размера обойдется в 50 рублей. В выходные можно покататься с 14.00 до 20.00.