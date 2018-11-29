Во Владимире по дешевке продают книги конца XVIII века

Признайтесь, хотя бы раз в жизни вы интересовались старыми книгами. Приятно полистать страницы, которые до вас перелистывал кто-то сто и двести лет назад, посмотреть на гравюры, которыми любовались дамы в кринолинах, с улыбкой почитать тексты со всеми этими "ер" и "ять".

Правда, стоят такие книги в букинистических магазинах бешеных денег. И далеко не всегда стоимость соответствует реальной ценности книги - у букинистов свой бизнес.

И в то же время очень ценные книги можно купить за вполне разумную (для антиквариата, конечно) цену, если поискать просто на сайтах бесплатных объявлений.

Дорогие семейные реликвии

Продавцы книг бывают нескольких категорий - либо букинисты, специально занимающиеся их поиском и перепродажей, либо те, кому антиквариат попал случайно. Так получилось с кулинарной книгой 1796 года, которую на «Авито» продает владимирец Алексей. Он унаследовал ее от отца.

- Моему отцу за нее предлагали в 90-ые годы фургон водки, - рассказывает владелец книги. - Тогда он отдавать книгу не стал. Я же посмотрел цены на книги примерно этого времени и содержания, прикинул состояние и выставил на 400 тысяч рублей.

Книга называется "Новый и полный россiйской хозяйственной Винокуръ, пивоваръ, медоваръ, водочный мастеръ, квасникъ, уксусникъ и погребщикъ". Автор утверждает, что сборник вновь пересмотренный и "вдвое противъ прежнего умноженный". Хозяин считает, что по книге "хоть собственный завод открывай". Но крутой книжку делает вовсе не вся эта белиберда про самогон, а шикарно сохранившаяся надпись "Куплена сiя книга в 1798 году Никитой Андреевичемъ Языковымъ. Цена 200 копеекъ".

Или вот еще примечательная вещь: "Полной латинской геснеров лексикон с российским переводом, с прибавлением к нем греческих слов и Российского Реестра" 1796 года. Продается в букинистическом магазине "Эйдос" за 60 тысяч рублей. Что с ней делать после покупки, кроме как друзьям показать, мы не знаем.

Еще дороже стоят духовные книги. За Евангелие начала XVIII века на сайтах объявлений потенциальные покупатели предлагают... около миллиона рублей. Лишь бы состояние было годное. Правда, сейчас в продаже во Владимирской области таких книг нет. Если у кого-то завалялось на деревенском чердаке - можно неплохо заработать.

Еще на рынке подержанных книг ценятся редкие издания, даже если они сравнительно новые. Например из серии "Литературные памятники". Трехтомник "Ригведы" 20-летней давности легко уходит за 25 тысяч рублей, за "Шахнаме" в шести томах меньше 10 тысяч не просят, а "Махабхарата" в полном составе обогатит владельца на все 50 тысяч рублей. Знаковая монография Иванова-Ганкрелидзе "Индоевропейцы и индоевропейский язык" и вовсе водится лишь у избранных. Надеяться на что, вы случайно найдете что-то подобное в заброшенном доме, было бы самонадеянно.

Не поведитесь на ширпотреб

Иное дело - происки мошенников от мира букинистов. Беглого взгляда на список дорогих книг на Авито достаточно, чтобы увидеть массу людей, готовых "навариться" на ширпотребе. Например, одна из жительниц Владимира выставила на продажу за 15 тысяч рублей известный шеститомник биографий из словаря "Брокгауза и Ефрона", переизданных в начале 1990-ых годов. Красная цена четырем из шести книг - 2 тысяч рублей. Или вот товарищ, готовый продать 87 книг серии "Сталкер" за 4 тысячи рублей. С точки зрения букинистики это просто макулатура по 10 рублей за штуку.

Есть и другой вид мошенничества - если вы попытаетесь продать старую книгу, вам могут начать объяснять, что она в плохом состоянии, что это не редкость, и красная цена есть - пара тысяч рублей. Такой бизнес тоже есть - специалисты выискивают на сайте «случайных» продавцов и обводят их вокруг пальца.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно руководствоваться несколькими простыми правилами. Итак, если у вас оказалась старинная книга:

- Обязательно покажите ее букинистам. Во Владимире профессионально книгу оценят в "Эйдосе". Бешеных денег не предложат, но точно не обманут. Помните, букинист сможет заплатить за книгу только после ее продажи.

- Если хотите продать книгу сами, обратите внимание на год издания, тираж, ее состояние. Посмотрите, почем продают схожие книги, и получите цену своей.

Если вы хотите начать собирать собственную библиотеку букинистических книг:

- Покупайте книги на специальных площадках: Алиб, Либекс.

- Не стесняйтесь спрашивать фотографии книг. Дорогие книги без фотосессий не продают.

- Помните, книгу дороже 3 тысяч рублей наложенным платежом никто не вышлет.

- Покупайте книги в России. Зарубежные букинисты просят в полтора раза больше, чем российские.