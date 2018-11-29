2018-11-28T18:10:08+03:00
Общество

Спасут ли выброшенных младенцев бэби-боксы?

Владимирские горе-мамаши бросают детей в мусор и на морозе, боясь алиментов и ответственности
Ольга МАКАРОВААртем Бендрик
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу два чудовищных случая обсуждают во Владимирской области на этой неделе.

Ранним утром 24 ноября на пороге роддома города Коврова оставили младенца. Камера видеонаблюдения зафиксировала женщину, которая что-то несет в руках к лестнице, затем пропадает из поля зрения, а потом спешно уходит, в руках при этом у нее уже ничего нет.

- 24 ноября в дежурную часть ковровской полиции поступило сообщение о том, что на крыльце здания роддома на улице Абельмана обнаружен младенец, - рассказали в полиции. - Установлено, что примерный возраст ребенка, обнаруженного сотрудниками роддома, - 7-10 дней. По словам медиков, малыш здоров. Сейчас полиция устанавливает личность женщины.

Как уточнил «КП»-Владимир» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, со слов работников больницы ему известно что, прежде чем оставить ребенка медикам, предположительная мать завернула малыша в дубленку, а затем, положив младенца на крыльцо, позвонила в больницу, чтобы его нашли. Уголовное дело, если женщину все-таки найду, скорее всего не возбудят, только если по статье «Оставление в опасности».

Второй пример — жуткая история из Юрьев-Польского. Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, которую обвиняют в смерти ее недоношенной дочери. 14 июня женщина, которая была на 34 неделе беременности, выйдя на пустырь, родила девочку. С собой у роженицы было два полиэтиленовых пакета, в которые она положила новорожденную. Затем отнесла девочку на ближайшую помойку, по пути еще и уронив младенца. Плач ребенка услышала проходившая мимо женщина. Она вызвала скорую помощь, девочка провела в больнице 9 дней, ей дали имя Вера. Несмотря на все старания медиков, ребенок умер.

Мать нашли, выяснилось, что у женщины, живущей в общежитии, уже есть маленький сын, воспитывать еще одного ребенка она не захотела. И тогда решила скрыть беременности и поскорее избавиться от нежелательного ребенка.

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К сожалению, такие истории во Владимирской области случаются регулярно. Так, может, зря в области отменили практику бэби-коксов? Еще в 2012 году регион стал третьим по счету, после Краснодарского и Пермского краев, регионом России, где установили «ящик для подкидышей». Он был вмонтирован в стену Областной детской клинической больницы, при этом никакого видеонаблюдения специально не установили. Полная анонимность. На дверце - информация для мам о словами, что, открывая бокс и оставляя в нем ребенка, ты отказываешься от малыша. После того, как ребенок попадает внутрь, на посту медсестры срабатывает сигнал и через полторы минуты подкидыша забирает персонал.

По мнению инициаторов проекта, бэби-боксы могли дать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, шанс анонимно отказаться от ребенка, сохранив ему жизнь.

На деле оказалось, что в бэби-бокс за все время работы, а это три года, не положили ни одного младенца. Зато убитых крох — немало. Например, в сентябре 2015-го на мусоросортировочной станции в Тереховицах Камешковского района - мертвого младенца в черном целлофановом пакете нашли на ленте среди хлама и отходов. А в феврале 2014 года во Владимире горе-мать не пошла к бэби-боксу, а оставила кроху в торговом центре с запиской и всеми документами в коляске. Так что в 2015 году бэби-бокс закрыли.

Может, зря? Может, надо было не закрывать, а делать больше, лучше информировать о них женщин группы риска, и таких трагедий можно было избежать?

Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев уверен — его демонтаж был верным, а сама инициатива была чуть ли не пропагандой отказа от новорожденных. Дав «зеленый свет» таким матерям оставлять ребенка анонимно, уверен Прохорычев, государство признается в собственной несостоятельности.

- «Ящики для подкидышей» воспитывают психологию «разрешенного поведения», - говорит Геннадий Прохорычев. - Внушают матерям, решившим оставить ребенка, мысль о том, что за брошенного ребенка не придется отвечать перед законом и обществом. Даже если рассказывать будущим матерям о том, что бэби-бокс существует, это, я уверен, не поможет. Если женщина решила отказаться от ребенка, она не поедет во Владимир или даже в райцентр, чтобы отдать его, а в лучшем случае подбросит на порог ближайшей больницы в надежде, что ее не найдут. Нужно проводить профилактическую работу, объясняя, что ей в любом случае не останется без поддержки государства и органов соцзащиты.

В том числе мать может, не отказываясь от ребенка, на срок до полугода оставить его в доме малютки, посещая малыша, и даже временно, максимум на год, отдать его жить в детский дом с возможностью забрать, если отказываться от него она передумает. А чтобы забрать ребенка после бэби-бокса, матери придется сдать тест ДНК для доказательства родства.

ОФИЦИАЛЬНО

Ирина Минина, старший помощник руководителя следственного управления СК по Владимирской области:

- Первое, что мне пришло в голову, когда я услышала про эти истории - это бебибокс. В свое время мы выступали в 2012 году абсолютными сторонниками открытия бэбибоксов, и до конца позиция председателя следкома оставалась неизменной - бэби-боксы один из видов сохранения жизни детей. И пусть он будет, он никому не мешает. Рассуждения, дескать: "Ой, мы снижаем какой-то уровень семейных ценностей...» О чем вы? А когда ребенка бросают в мусорный бак, мы ценности сохраняем? Понимаете, если женщина задумала не воспитывать ребенка, а что то с ним сделать - она это сделает. У нее с момента беременности в мозгу мысль не увидеть малыша, не прижать к груди, а именно избавиться. Она так и поступит.

Фактически в Коврове получилась ситуация бебибокса, только ребенок оказался не в колыбели, а на ступенечках роддома. Звонок в дверь, выходит медсестра, забирает ребенка. Бэбибокс, только в открытых условиях. Ребенок одет, ухожен, доношенный, здоровый, конверт зимний теплый. Бебибокс - анонимный отказ от ребенка, положил - тебя никто искать не будет. Здесь же нам надо разыскивать эту женщину.

Есть вопрос о необходимости законодательного регулирования этой темы: что такое бебибокс, как должен существовать, какие могут быть последствия... Это же надо писать, думать. Никто не взялся писать законопроект, поэтому легче всего отказаться от чего-то. Мы были за сохранение бебибоксов, может быть какие-то конкретные ситуации помогут понять, что он нужен. Женщина в Коврове поступила правильно. во всяком случае вышло не так, как в Юрьев-Польском. Не совсем хорошо, что убежала, но женщины боятся последствий. Думаю, что в скором времени для ребенка в Коврове найдутся родители, ибо многие хотят себе усыновить ребенка.

КСТАТИ

Многие, кто узнает об этих жутких случаях, возмущаются:

- Не нужен тебе ребенок - роди и откажись, отдай в дом ребенка, там на усыновление очередь стоит!

На самом деле не все так просто. Если женщина отказалась от ребенка официально, она теряет родительские права, но не обязанности. В частности, до 18-летия ребенка она будет платить на него алименты. Этот ребенок будет присутствовать в ее биографии, после совершеннолетия получит права на ее квартиру. Законного способа избежать этого не существует. Вот поэтому горе-мамаши и не хотят открыто оставлять детей, а подбрасывают их.

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