Строительство дворца спорта в Добром отложено на неопределенный срок

В Добросельском парке со стороны Суздальского проспекта напротив элитных многоэтажек через проломанный вандалами забор открывается интересный вид на странное сооружение. Местные часто думают, что это кладбище. На самом деле из земли торчат не надгробия, а сваи недостроенного спортивного центра.

Стройке больше 10 лет. Закладывали дворец спорта с большой помпой еще при мэре Александре Рыбакове. Потом стройка шла с переменным успехом - то глохла, то возобновлялась.

Еще полгода назад строительство могло ожить до стадии завершения за счет денег от "Газпрома". Но в этой осенью ситуация в городе и области резко изменилась, и теперь российский гигант-монополист отказался финансировать владимирский проект. Все откатилось к самому началу, даже проект устарел.

- Придется готовить другой проект, - поясняет официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Тот проект был предназначен под четкие условия инвестора.

В мэрии сообщили, что "Газпром" отказался от строительства спортивного центра из-за долгов Владимирской области за газ. Они продолжают расти и сейчас, так что шансов на то, что газовый гигант вдруг расщедрится и даст денег, не остается. В мэрии заверяют, что отказываться от идеи построить дворец спорта в Добром власти не намерены. А это значит, что придется по-новой собирать документы и пытаться вытрясти деньги из федерального бюджета.

Отметим, цена строительства спортивного центра весной этого года составляла 450 миллионов рублей. Центр должен был вмещать до 2 тысяч человек. Проект спортивного центра расширили специально под требования "Газпрома".

История у спортивного центра во Добром длинная и печальная. Идея одарить жителей восточного района города собственным дворцом спорта родилась еще в 2006 году. Через два года тогдашний мэр Владимира Александр Рыбаков заявил, что его готов построить некий известный итальянский инвестор в нагрузку к таможенному терминалу. Тогда же был готов проект, он обошелся в 30 миллионов рублей. Не сложилось.

Несколько раз мэрия города безрезультатно пыталась вступить в одну из федеральных программ, но всякий раз не получалось. В последний раз это было в 2011 году. Четыре года назад власти тщетно пытались построить спортивный центр сами. Денег хватило поменять сваи, торчащие из земли. На "нулевой цикл" работ ушло 23 миллиона рублей.

Сейчас проект строительства спортивного центра до сих пор значится в планах мэрии города. В последний раз он всплыл в проекте реконструкции парка "Добросельского".