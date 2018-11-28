Во Владимирской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Днем 28 ноября в 14.57 в военном поселке Барсово Киржачского района в дворе жилого дома № 77 произошел взрыв бытового газа. На месте работают пожарные подразделения владимирского и киржачского гарнизонов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что пострадала квартира № 15 на втором этаже здания.

Спасатели разбирают завалы дома

На данный момент известно о трех пострадавших. Один из них от госпитализации отказался, второго увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ожогом руки. Кроме того, на данный момент под завалами находится 83-летняя женщина - мать пострадавшего мужчины. На месте ЧП работают 33 человека, проводится разбор завалов. Задействовано 13 единиц техники.

В Першинском сельском поселении, в состав которого входит военный поселок Барсово, подтвердили, что дом относится к жилому фонду Министерства обороны РФ.

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К поселку Барсово не подведен природный газ. Во дворах установлены емкости со сжиженным газом.

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На месте ЧП кроме спасателей работают криминалисты Следственного комитета по Владимирской области и сотрудники региональной полиции.

Вчером следователям удалось поговорить с одним из пострадавших. Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что 62-летний мужчина днем зашел домой, свет и электрические приборы не включал. Его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. Внезапно произошел хлопок, и мужчину выбросило через окно во двор.

Следком уточняет данные о пострадавших. 62-летний житель квартиры с ожогами и легкой контузией находится в больнице. Соседка пострадавшего мужчины получила ушиб грудной клетки и от госпитализации отказалась. 83-летнюю маму мужчины продолжают разыскивать по завалами дома.