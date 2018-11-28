Владимиру грозит опасность утонуть в отходах

Но новому федеральному закону, с 1 января 2019 года во всей стране, в том числе во Владимирской области, будет запрещено возить на свалки и закапывать отходы бумаги, стекла и пластика. Их нужно будет отсортировывать от остального мусора и перерабатывать. Для этого в каждом регионе должен появиться свой мусоросортировочный завод. Во Владимире его строительство обсуждают 2015 года. Но результата нет.

Ни завода, ни места, ни инвестора

На последних публичных слушаниях по генплану города Владимира про мусоросортировочный завод в областном центре вспомнили вновь. Проектировщики предложили построить его в «Яме». В промзоне, рядом с рынком «Флора». Естественно опять началась волна возмущений. Жители Юго-Западного района спрашивали, почему завод должен быть под их окнами.

- Не факт, что завод появится в «Яме», - сказал тогда замглавы администрации города Сергей Сысуев. - Мы рассматриваем много вариантов. В том числе, возможно строительство завода на Южном объезде.

Место отличное. И, наверное, первое, которое не вызовет ни у кого из Владимира гнев и возмущение - там только трасса и больше ничего. Вот только о месте пока говорить рано. Ведь, как выяснилось, даже инвестора, который будет строить завод в регионе, еще нет.

- Я о нем ничего не знаю, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Вот когда инвестор появится, будем думать о местах строительства.

Но проблемы не только у города, а и у всей области. Во время переходного периода, пока не построены полноценные заводы по переработке, можно было бы обойтись и мусоросортировочными станцями. Но она в области одна, и та во Владимире (принадлежит УНР-17). Ее мощностей на всю область не хватит. Да на весь Владимир может даже не хватить. А несортированный мусор на полигоны возить с 1 января нельзя. И что с ним будут делать? Оставлять в городе?

Не остаться без контейнеров

Также по новому закону, в регионе должен работать единый региональный оператор, который будет отвечать за сбор, вывоз и сортировку мусора в области. А также за сбор платежей за вывоз ТБО. Это единственное, что у нас точно есть - компания ООО «Владэкотехпром», учредителями которой являются областные бюджетные организации - «Владоблжилкомхоз» и «Владкоммунпроект», уже работает.

До конца оператор должен заключить договоры с компаниями, занимающимися вывозом мусора. Вот только на сегодняшний день договоры с владимирскими мусороперевозчиками заключены не были. Причину никто не объясняет - ни руководство мусорного оператора, ни в трех крупнейших компаниях по вывозу мусора, обслуживающих Владимир - это «УНР-17», «Чистый Владимир» и «Спецавто».

Хотя вообще причина понятна: не сошлись в цене. Наши источники утверждают, что сейчас перевозчики просто не хотят работать по тем договорам, что им предложили. Пока мусорный оператор планирует собирать с жителей около 100 рублей с человека в месяц, причем неизвестно, входит ли в эту сумму обслуживание контейнерных площадок. Видимо, та сумма, которая выделяется на вывоз мусора, компании не устраивает.

Если договоренность не будет достигнута, в январе они могут просто «не выйти на работу». Могут даже забрать мусорные контейнеры, ведь это их собственность.В длинные январские праздники это чревато свалками прямо в наших дворах.

- Мы ждем более активных действий от регионального оператора, - сказал Александр Карпилович. - В конце коцнов, это была не наша инициатива. И мы пока никак не можем повлиять на его работу. Вообще, мусорного коллапса мы не ожидаем. Но если вдруг в январе возникнут проблемы с вывозом мусора в городе, то мы будем работать в рамках административного кодекса. А, может, даже и какого-нибудь другого кодекса.