2018-11-27T17:27:53+03:00
Общество

Владимирское «Торпедо» уцелело

Область и город нашли деньги для футбольного клуба
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Алексей СУХОВ
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В последние месяцы владимирское «Торпедо» находится в странном положении: клуб вроде бы есть, а денег на него нет. А в конце ноября при обсуждении бюджетов города и области и вовсе возникал вопрос: «А нужен ли нам в условиях дефицита профессиональный футбольный клуб?»

Учредителями владимирского "Торпедо" на равных правах выступают администрация города Владимира и администрация Владимирской области. В конце года они "скидываются" на команду по 18 миллионов рублей. Так было с 2013 года. И разговоры о том, что неплохо бы отдать финансирование команды спонсорам звучали и раньше. Но за минувшие пять лет найти "хозяина" для "Торпедо" так и не удалось. При верстке бюджета-2019 к разговорам вернулись с новой энергией.

Сначала вице-губернатор по финансовой и налоговой политике Вячеслав Кузин во время первого чтения по бюджету области высказался за поощрение деньгами тех футбольных клубов, которые наиболее интересны болельщикам. Профессиональных команд в регионе две: ФК "Муром" и владимирское "Торпедо". На первый ходит целый стадион, на второй - в среднем 300 человек. Правда, в Муроме на стадион пускают всех бесплатно, а во Владимире надо купить билет. Получается не очень справедливо. Учитывая, как "Мурому" помогают китайские спонсоры, построившие в городе металлопрокатный завод, положение и вовсе неравное.

Ряд владимирских депутатов тоже высказался против финансирования футбольного клуба. В администрации города не скрывают, что основная задача мэрии - пропаганда массовой физической культуры, а вовсе не победы в ПФЛ. Разумеется, все эти слухи и разговоры не прибавили уверенности фанатам в завтрашнем дне.

И вот радостная новость - деньги на футбольный клуб "Торпедо" нашлись! На прошлой неделе за бюджет с 18 миллионами рублей на «Торпедо» в казне города Владимира проголосовали депутаты горсовета. А вчера и в администрации Владимирской области также заявили, что деньги на футбольный клуб в бюджет будут заложены.

Так что практически со 100-процентной вероятностью "Торпедо" останется в профессиональной лиге минимум на год. Да и "Муром" продолжит радовать своих болельщиков. Дело за игроками - чтобы побеждали.

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