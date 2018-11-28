«Поющая губерния» исполнит русские песни

Конкурс «Поющая губерния» проходит во Владимирской области в третий раз. Участвовать могут все желающие, вступительного взноса нет. Единственное условие - исполнять можно только русские песни. В прошлом году было еще одно ограничение - только на слова Леонида Дербенева, имя которого носит конкурс. В этом году ограничений нет.

В отборочный тур, который прошел в выходные в ОДК, вышли 43 исполнителя со всей области, в финал прошли 22 музыканта.

- Мы ездили все лето по области, выбирали конкурсантов. Они приезжали к нам, была проведена большая серьезная работа. Меня радует уровень, который есть сейчас, - рассказал певец, председатель жюри областного музыкального конкурса «Поющая губерния» Сергей Горшков.

Победители конкурса станут постоянными участниками областных мероприятий, будут на постоянной основе сотрудничать с Областным дворцом культуры и искусства. Заключительный концерт пройдет 8 декабря в ОДК в 15.00. Вход 200-300 рублей (билеты в кассах ОДК и в электронной продаже).

Все финалисты конкурса и их репертуар - на нашем сайте.

КОНКРЕТНО

Финалисты конкурса «Поющая губерния»

1) Виктория Круглова, «Неповторимая весна», Владимир,

2) Ирина Коновалова, «Снег», Владимир,

3) Дмитрий Захария, «Ночь», Владимир,

4) Софья Молдалиева, «До свидания, лето», Владимир,

5) Евгений Буданов, «Синяя вечность», Владимир,

6) Анастасия Чванова, «Я пою», Владимир,

7) Роман Пармонов, «Мелодия», Суздаль,

8) Юлия Мамнева, «Стена», Лакинск,

9) Дуэт «FARBA KINGDOM» «Манекен» (авторская), Даниил и Елизавета Фарба, Суздаль.

10) Анастасия Антипова, «Право на любовь», Кольчугино,

11) Иван Никитин, «Остров», Кольчугино,

12) Елена Панфилова, «Летела гагара», Камешково,

13) Алексей Алатырев, «Аленушка», Кольчугино,

14) Александр Захаров, «Дай мне силу», Суздаль,

15) Валерий Борунов, «Моя мелодия», Киржач,

16) Анна Воронова, «Свеча», Владимир,

17) Сергей Мартиросян, «Стань для меня», Владимир,

18) Ансамбль «10 лет спустя», «Добрая примета», Камешково

19) Михаил Еременко, «Шум берез», Юрьев-Польский,

20) Хименков Егор, «Колокола», п. Красная горбатка,

21) Никита Лозбичев, «Зеленый цвет твоих любимых глаз», Гусь-Хрустальный,

22) Роман Корягин, «Исповедь», Гороховец.