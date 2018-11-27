«Ва-банк» наградил победителей конкурса «Подарок для мамы»

Конкурс, организованный газетами «Ва-банк» и «Комсомольская правда», а также журналом «Телесемь», объединил больших и маленьких мастеров. Более сотни рисунков и поделок приготовили в ноябре малыши и школьники со всех уголков Владимирской области для любимых мам.

Для милых мам

Ребята не сдерживали полет фантазии – среди работ были и красочные портреты мам, и скульптуры невиданных зверей, и фантастические букеты, и полезные для дома мелочи – прихватки и салфетки… 113 детей от трех до четырнадцати лет приняли участие в конкурсе, многие из них приготовили для мамы не один подарок, а сразу несколько.

- Миша очень любит рисовать, поэтому идею поучаствовать в таком конкурсе принял с восторгом. В его рисунках есть все, что порадует маму – и толстый пушистый тигрокот, и цветы. И, конечно, красочные портреты всей семьи и мамы отдельно, - рассказывает Ирина Никитинская, мама одного из самых младших участников конкурса – пятилетнего Миши.

В конкурсе приняли участие не только карапузы и школьники со всех уголков Владимирской области, но и целые группы из детских садов и классы. Иногда желание порадовать маму объединяло всю семью за столом на несколько вечером.

- У нас, стоило только предложить, решили участвовать все четверо детей, им было интересно попробовать. Даже самая младшая, трехлетняя Ксюша, рисовала. Это замечательно, что детей поддерживают в желании творить и пробовать свои силы! – говорит мама четверых детей Наталья Булусова.

Посмотреть яркие и красочные работы, наполненные любовью к самым дорогим людям на земле, и проголосовать за понравившиеся работы можно было на сайте «Комсомольской правды». Победителей ждали заслуженные подарки и награды от партнеров конкурса – медицинской клиники «Мать и дитя», развлекательного комплекса «РусьКино», ПАО «Росбанк» и компании Folie.

Праздник для всех

Подведение итогов конкурса и награждение участников, прошедшее 25 ноября в «РусьКино», стало настоящим праздником и для детей, и для родителей. Дошколята не только танцевали с аниматорами, но и ловили воздушные шарики и мыльные пузыри, угадывали знакомые мелодии из мультиков, вспоминали загадки, а также вместе с мамами отвечали на каверзные вопросы ведущего. Например, вспоминали, сколько раз в день надо чистить зубы, какие конфеты полезные и сколько тонн еды съедает человек за восемьдесят лет жизни. Конечно, все победители получали призы. Особую награду получила семья Булусовых, сумевшая дружной командой ответить на все вопросы викторины. От партнера клиники «Мать и дитя» им достались сертификаты в детский магазин и на услуги самой клиники. Самых творческих из юных гостей ждал увлекательный мастер-класс от партнера конкурса – ПАО «Росбанк». Под руководством опытных художников ребята сотворили настоящие шедевры – картины из техники декупаж на спилах дерева, которые стали еще одним подарком для счастливых мам. Вместе с ребятишками радовались и родители.

- Спасибо огромное вам и вашим партнерам за этот чудесный праздник! Он действительно стал запоминающимся для всех – и для ребят, и для мам и пап. Здорово, что в такой праздничный для каждой мамы день можно провести время со своей семьей, повеселиться, порадовать наших дошколят. А дети счастливы – и родители довольны, - поделилась впечатлениями от праздника Наталья Брагина, мама шестилетнего Жени.

Завершился праздник торжественным награждением участников. Пять победителей, работы которых набрали на сайте большинство голосов, - Соня Макушина, Дарья Ковач, Юля Золотарева, Матвей Лосев и Ника Чефонова получили заслуженные подарки и награды, в том числе сертификаты на полторы тысячи рублей от клиники «Мать и дитя». Но обиженным не ушел никто: ребятам достались билеты в развлекательный комплекс «РусьКино», а также сладкие сюрпризы. В честь праздника каждая мама получила полезный подарок - сертификат от клиники «Мать и дитя».