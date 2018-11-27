На льготные лекарства - 800 рублей в месяц

Во Владимирской области живет 137 тысяч человек, имеющих право на бесплатные лекарства. Льготы имеют инвалиды, многодетные, люди с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями... Всего почти десять процентов от всего населения региона.

Как минимум раз в неделю один из них обращается в прокуратуру, жалуясь на то, что ему отказали в выдаче положенного лекарства. Еще больше жалоб поступает в департамент здравоохранения. А сколько просто не знают, что можно пожаловаться, и покупают лекарства за свои деньги? А сколько не покупает и просто медленно умирает? Получается, право на льготу есть, а самой льготы нет. Почему?

Замкнутый круг

Вот только истории последнего месяца. 10-летняя Лиза Звонарева из Коврова с болезнью крови (несвертываемость из-за отсутствия тромбоцитов) может жить только за счет регулярных инъекций — по два укола в неделю. Лекарство стоит огромные деньги — в месяц получается по 800 тысяч рублей. Мама Лизы, в одиночку воспитывающая ребенка, естественно, сама покупать не в состоянии. Однако так как болезнь редкая, лекарство положено девочке по закону бесплатно.

Но за два года два раза возникали проблемы. Последний раз был в ноябре. Мама добилась решения проблемы лишь дозвонившись в министерство здравоохранения.

Другой случай не менее показателен. В Суздальском районе чернобылец три месяца не может добиться получения инсулина, положенного ему как диабетику. В больнице говорят, что денег нет и требуют обратиться в департамент здравоохранения. В департаменте говорят, чтобы искали правду в больнице. Замкнутый круг.

Видимо, в департаменте здравоохранения так часто сталкиваются с жалобами на получение льготных лекарств, что решили рассказать, почему бывают перебои с их поставкой пациентам. Причин называется много, однако главной как всегда стали деньги. Вернее, их нехватка.

826 рублей на человека

В 2018 году во Владимирской области на лекарственное обеспечение 111 тысяч региональных льготников из областного бюджета выделено 792,9 миллиона рублей. При этом только для диабетиков и только в ноябре областные власти закупили инсулина и других сахароснижающих препаратов на сумму 23,9 миллиона рублей. Получается, что треть всех выделенных на год денег уйдет только на препараты для диабетиков. А ведь есть еще онкобольные, сердечники... Очевидно, что на всех хватить в принципе не может.

Еще хуже обстоят дела с теми льготниками, чьи лекарства покупаются за счет федерального бюджета. Это, как правило, как раз люди с редкими и тяжелыми болезнями, как Лиза из Коврова. На 26 тысяч федеральных льготников из Москвы в этом году пришло 286,5 миллиона. А на год этим людям нужно лекарств на сумму более 870 миллионов рублей. Итого две трети федеральных льготников по определению остаются без лекарств - на них денег просто не предусмотрено.

Общий дефицит финансирования лекарственного обеспечения льготников на данный момент составляет около 260 миллионов рублей. А причина, как тут не считай, простая - норматив финансовых затрат в месяц на одного льготника составляет 826,3 рубля. Каждый, кто хоть раз заходил в аптеку, знает - эта сумма для нормального лекарства абсолютно несерьезная. Что на 800 рублей в месяц можно купить? Пару упаковок жаропонижающего?

- Департамент здравоохранения регулярно пытается добиться от федеральных структур – Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора – решения этой проблемы, однако данный норматив пока так и не пересмотрен в сторону увеличения, - рассказали в департаменте.

Помимо этого, причиной нехватки лекарств в департаменте назвали длительные сроки прохождения госзакупок лекарств. Из-за особенностей процедуры торгов лекарства идут до больного на два-три месяца дольше.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Как объяснили в областной прокуратуре, если льготник услышал в больнице, что на его лекарство нет денег, первым делом нужно звонить в департамент здравохранения.

- Если же и там не решили проблему, то можно обратиться в прокуратуру, - сказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова. - Достаточно написать заявление и иметь при себе все необходимые документы, с помощью которых можно подтвердить диагноз, понять кто обязан выдавать и в какие сроки. После этого прокуратура проводит проверку.

КСТАТИ

Во Владимирской области полностью получают лекарства больные с прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. На эти цели из областного бюджета в 2018 году выделено более 209 млн рублей.

КОНКРЕТНО

«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения — 8(4922)45-15-04

«Горячая линия» Росздравнадзора по вопросам лекарственного обеспечения и качества медицинской помощи (круглосуточно) — 8(800)500-18-35.