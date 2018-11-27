2018-11-26T18:05:39+03:00
Общество

Рубить нельзя помиловать: во Владимире устанавливают живые елки

Скоро и владимирцам придется решать, какая лучше: живая или искусственная?
Валерия Рудометова
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году первым начал украшаться елками Фрунзенский район. В Оргтруде и на улице Комиссарова уже поставили две пышные, а главное живые, десятиметровые елки. Одни владимирцы восхищаются настоящими иголками и хвойным запахом, другие говорят, что елку рубить — природу губить. Чем искусственная хуже? Тем более, после праздников все живые елки, которые росли по 20-30 лет, оказываются на помойке. Не лучше ли купить искусственную елку, их теперь делают очень красивыми, иногда от настоящей на расстоянии и не отличить.

Экологи говорят - все неоднозначно. Живую елку можно купить в питомнике — их выращивают специально для продажи. А вот с искусственной как раз проблема - производство, эксплуатация и утилизация деревьев из пластика обходится окружающей среде большим ущербом.

- Наши две елки мы специально ездили выбирать в Андреевское лесничество. На днях уже установили, так как мы должны все украсить до 1 декабря. Иголки не должны осыпаться до новогодних праздников, опыт прошлых лет в этом убеждает, - рассказал Игорь Лобода, заместитель главы администрации Фрунзенского района. - В прошлом году мы тоже ставили живую елку в Оргтруде, также в Лесном, а в этом решили установить и на Комиссарова по просьбе жителей. Почему не искусственная? Она стоит около 30 тысяч, а живая намного дешевле. Та, что на Комиссарова, стоит 9 тысяч, а в Оргтруде — 6.

Однозначно наносит вред природе только браконьерство. Правда, на елочном базаре вы все равно не отличите браконьерскую ель от специально выращенной. Они одинаковые.

- Живые елки покупать можно, но у продавца должен быть сертификат, что они не украденные. Поэтому смело спрашивайте документы, ведь это запросто может быть браконьерская рубка, - говорил Денис Дуденков, заведующий отделом природы ВСМЗ. - Но все равно жалко деревья. У нас даже активисты из ДТЮ после новогодних праздников собирали выброшенные елки и проводили акцию «Мертвый лес». Зрелище печальное, когда видишь эти облезлые деревца. Что касается искусственной ели — она служит долго, но потом также оказывается на помойке. Я бы рекомендовал чередовать елки. Мне, например, было бы жалко каждый год ставить живую.

А запятую в заголовке вы можете поставить, где хотите.

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