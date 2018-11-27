Миллион за крем для ног

Казалось бы, что плохого может случиться, если купит в интернете крем для пяток? Ну в худшем случае крем некачественный пришлют, так ведь стоит пару сотен рублей. Даже пенсионеры не разорятся.

Вот немолодая супружеская пара из Вязников и купила себе упаковку «средства для пяток». Неизвестно, хорош ли был крем - через пару дней после его получения покупателям позвонили из интернет-магазина и сообщили, что крем им случайно прислал не сертифицированный.

- Мы очень извиняемся, вам положена компенсация за возможный ущерб здоровью – семнадцать миллионов рублей! - разорялись якобы «сотрудники отдела продаж.

А дальше выяснилось: чтобы получить эти деньги, нужно перевести в магазин... пятьдесят тысяч рублей - за рассмотрение заявки в кратчайшие сроки. Доверчивые пенсионеры, ослепленные компенсацией в 17 миллионов, поспешили оформить кредит в банке и перевели деньги.

На этом жулики не остановились. Поняв, что «это мы удачно зашли», мошенники стали требовали оплатить все новые и новые расходы: услуги адвоката и экспертов, оформление документов и аренду инкассаторской машины, которая должна была привезти миллионы прямо домой. Каждый раз вязниковские пенсионеры исправно брали кредиты в разных банках и переводили деньги мошенникам, отправив им в общей сложности 953 тысячи рублей!

Только после этого мошенники «слились». А пенсионеры наконец пошли в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, жуликов ищут, но найдут ли? А вязниковцам предстоит платить по кредитам более тридцати тысяч рублей в месяц - это как раз обе их пенсии.

Кстати, это не первый подобный случай в области. В октябре 49-летняя ковровчанка перевела мошенникам более миллиона рублей. Женщина поверила неизвестному, назвавшемуся сотрудником ФСБ и заверившему, что ей положена компенсация в размере 35 миллионов рублей за покупку некачественных пищевых добавок.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Любая просьба перевести деньги должна насторожить, даже если вас уверяют, что это необходимо для оформления документов или уплаты налогов. Действительно, выигрыш в лотерею подразумевает уплату налогов, но он регламентирован законодательством и не осуществляется путем перевода денег на счета организаций или граждан. Проверьте информацию в нескольких местах, прежде чем предпринимать какие-то действия, возьмите паузу, поищите информацию в интернете, проконсультируйтесь со специалистами, - советует юрист, специалист по гражданскому праву Елена Андреева.