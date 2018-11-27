Владимирская область попала в десятку самых пьющих регионов России

Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал рейтинг «алкоголизации» регионов России. Все регионы выстроены по порядку от наименее пьющих (это оказались Чечня и Ингушетия) до наиболее погрязших в пьянстве. На последнем, 85 месте, Чукотский автономный округ. Выше идут Магадан, Сахалин и прочие отдаленные регионы и, неожиданно, на 77 месте (то есть девятом с конца) - Владимирская область.

Неужели жители нашей области действительно пьют как на Сахалине или Камчатке? По каким критериям выводился этот рейтинг?

Как объясняют эксперты проекта «Трезвая Россия», рейтинг составлялся на основании шести показателям:

1. Число умерших от отравления алкоголем.

2. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы.

3. Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

4. Региональный объём всей проданной алкогольной продукции.

5. Число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

6. Региональное антиалкогольное законодательство - количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Причем наиболее важным считался четвертый критерий (учитывался с повышающим коэффициентом 2), наименее важным - последний, что логично: можно принять сколько угодно хороших законов, но их влияние на граждан не надо преувеличивать.

И вот тут возникают некоторые вопросы. Если пункт 1 - «Число умерших от отравления алкоголем», и пункт 4 - количество проданного спиртного - бесспорно и четко характеризуют ситуацию и показывает уровень беспробудного пьянства вполне корректно (покупают-пьют-умирают, логичная связка), то с остальными не так очевидно.

Например, пункт 2 - число больных, стоящих на учете. Да, если их очень-очень много, то очевидно, что ситуация в регионе неблагополучная. Но может ведь быть так, что каждый такой больной - результат хорошей работы по выявлению и профилактике алкоголизма. Один регион, например, ставит на учет всех-всех алкоголиков, а другой - только каждого десятого. Цифра будет выше у первого региона, а реальная ситуация хуже во втором.

Или пункт 5 - нелегальное производство алкоголя. Уж это точно не влияет на то, много ли пьют в регионе - часто нелегальные производства просто размещают в заброшенных селах, а контрафактный алкоголь оттуда везут по всей стране. Кстати, Владимирская область именно в этой ситуации - у нас выявляется много незаконных производств этилового спирта, но продукция идет за пределы региона. И, опять же, это говорит о хорошей работе полиции, которая засекает и пресекает это дело.

В общем, можно пока не очень расстраиваться, думая, что Владимирская область окончательно спилась. Это подтверждается и нестабильностью рейтинга: в 2017 году Владимирская область занимала в нем почетное 20 место, в 2016-м была на 33-м, в 2015 году - на 56 месте. Вряд ли год от года ситуация с пьянством в регионе так быстро меняется.

Но то, что в целом ситуация тревожная и надо что-то делать - очевидно. В этом смысле «Рейтинг трезвости» свою функцию выполнил.