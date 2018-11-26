2018-11-26T15:41:46+03:00
Происшествия

Фигуранта знаменитого «дела о наезде джипа депутата» осудили за финансовые махинации

Бывшему депутату ЗС Владимирской области Курышеву добавили один год колонии
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
Изменить размер текста:

Дело экс-депутата владимирского Заксобрания Сергея Курышева три года назад было одним из самых громких судебных процессов в регионе. Попавший в пьяное ДТП народный избранник и преуспевающий бизнесмен долго пытался отвертеться от наказания, но получил 5,5 лет колонии-поселения. Как выяснило тогда следствие, 24 мая 2014 года бизнесмен сел пьяным за руль своего внедорожника и поехал по Коврову на большой скорости. В Мелехово машину занесло, и внедорожник Курышева влетел в "Оку", за рулем которой находился 62-летний пенсионер. Тот скончался на месте аварии.

Курышев с места аварии убежал, а утром заявил в полицию об угоне своей машины. В время судебного заседания экс-депутат заявил, что его не много не мало подставили: машину его угнал сын главы Ковровского района, которому тот вез взятку. Дальше были длинные экспертизы и путаные объяснения, чуть ли не «джип депутата сам в аварию попал». Кончилось все сроком в колонии-поселении, отбывать ему оставалось около полутора лет.

И вот новое уголовное дело прибавило Курышеву еще один год лишения свободы. Новый уголовный эпизод в биографии ковровского бизнесмена всплыл из материалов проверок документов девятилетней давности. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, занимавшийся строительством ковровский бизнесмен Сергей Курышев скрывал доходы через фирмы-однодневки. Для этого он подделывал платежки, в которых указывал суммы за якобы купленные товары и оказанные услуги подконтрольными юрлицами. На самом деле, никаких товаров и услуг не было. Но банки охотно обналичивали курышевские квитки. Сколько денег экс-депутат вывел из-под контроля государства, остается лишь догадываться. Сумма преступного заработка Курышева ведомством не разглашается. Зато известно, что компания, которой управлял в то время бывший депутат ЗС, носила очень честное и по-хорошему доброе название ООО "Труд".

Теперь Курышев будет сидеть уже в колонии общего режима - пока остается примерно два с половиной года. Но следователи продолжают изучать другие эпизоды биографии экс-депутата.

Кроме дела, Следком рассматривает эпизод с оскорблением Курышевым сотрудников УФСБ во время судебного процесса по тому «пьяному ДТП».

И это не все. Сергей Курышев был первым, кто рассказал о взятках бывшему вице-губернатору по строительству Дмитрию Хвостову. Экс-глава строительной индустрии области буквально пару дней назад получил 11 лет лишения свободы и штраф в 28 миллионов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимирской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину, которому нужна помощь медиков
В Суздальском районе может появиться современная биатлонная трасса
Муромлянин украл чугунный бак из бани пенсионерки
Губернатор Владимирской области встретился с митрополитом римско-католической церкви Павлом Пецци
В Юрьев-Польском мать родила на пустыре и выбросила ребенка в мусорный контейнер
«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России
Игорь Маковский: «Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован инновационный проект по развитию энергокомплекса с применением цифровых технологий»
Новым сити-менеджером Лакинска стал бывший депутат владимирского ЗС
Владимирцы завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике
В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины
В Судогодском районе мигранты пытались дать взятку ГАИшникам
Ученица детской школы искусств Кольчугинского района стала победительницей фестиваля "Содружество"
Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции
Во Владимирской области устанавливают скамейки и светильники, сделанные вязниковскими заключенными
Игорь Маковский вручил ключи от 14 единиц техники владимирским энергетикам
Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины
В Александровском районе столкнулись две иномарки, пострадали четверо
Игорь Маковский: «Важен конечный результат нашей работы и главное, чтобы он был эффективным»
Владимирцы держат в банках 187 миллиардов рублей
В Кольчугине девушка прописала у себя четырех иностранцев
В финал конкурса "Поющая губерния" вышли 22 музыканта из Владимирской области
В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста