Фигуранта знаменитого «дела о наезде джипа депутата» осудили за финансовые махинации

Дело экс-депутата владимирского Заксобрания Сергея Курышева три года назад было одним из самых громких судебных процессов в регионе. Попавший в пьяное ДТП народный избранник и преуспевающий бизнесмен долго пытался отвертеться от наказания, но получил 5,5 лет колонии-поселения. Как выяснило тогда следствие, 24 мая 2014 года бизнесмен сел пьяным за руль своего внедорожника и поехал по Коврову на большой скорости. В Мелехово машину занесло, и внедорожник Курышева влетел в "Оку", за рулем которой находился 62-летний пенсионер. Тот скончался на месте аварии.

Курышев с места аварии убежал, а утром заявил в полицию об угоне своей машины. В время судебного заседания экс-депутат заявил, что его не много не мало подставили: машину его угнал сын главы Ковровского района, которому тот вез взятку. Дальше были длинные экспертизы и путаные объяснения, чуть ли не «джип депутата сам в аварию попал». Кончилось все сроком в колонии-поселении, отбывать ему оставалось около полутора лет.

И вот новое уголовное дело прибавило Курышеву еще один год лишения свободы. Новый уголовный эпизод в биографии ковровского бизнесмена всплыл из материалов проверок документов девятилетней давности. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, занимавшийся строительством ковровский бизнесмен Сергей Курышев скрывал доходы через фирмы-однодневки. Для этого он подделывал платежки, в которых указывал суммы за якобы купленные товары и оказанные услуги подконтрольными юрлицами. На самом деле, никаких товаров и услуг не было. Но банки охотно обналичивали курышевские квитки. Сколько денег экс-депутат вывел из-под контроля государства, остается лишь догадываться. Сумма преступного заработка Курышева ведомством не разглашается. Зато известно, что компания, которой управлял в то время бывший депутат ЗС, носила очень честное и по-хорошему доброе название ООО "Труд".

Теперь Курышев будет сидеть уже в колонии общего режима - пока остается примерно два с половиной года. Но следователи продолжают изучать другие эпизоды биографии экс-депутата.

Кроме дела, Следком рассматривает эпизод с оскорблением Курышевым сотрудников УФСБ во время судебного процесса по тому «пьяному ДТП».

И это не все. Сергей Курышев был первым, кто рассказал о взятках бывшему вице-губернатору по строительству Дмитрию Хвостову. Экс-глава строительной индустрии области буквально пару дней назад получил 11 лет лишения свободы и штраф в 28 миллионов рублей.