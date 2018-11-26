Дедушка по вызову: в какую цену обойдутся владимирцам новогодние волшебники

Новый год - традиционный праздник. Современные дети могут сколько угодно лазить в планшетах, разбираться в 3Д-графике и игровых приставках, но если скоро новый год, то любому ребенку нужна наряженная елка и Дед Мороз со Снегурочкой. И, конечно, с подарками.

Поэтому «дедушки по вызову» уже с середины декабря начнут ходить по квартирам, просить прочитать стишок, вручать подарки и отказывать папам, которые требуют «выпить на посошок».

Во сколько же в этом году обойдется новогодняя сказка с доставкой на дом?

31 декабря — вдвое дороже!

Самый простой визит Деда Мороза обойдется в 1000 рублей, и это всего на 15 минут. Если хотите на это же время пригласить еще и Снегурку, то выкладывайте 2000. Целое представление с хороводами и играми на 40 минут встанет в 4000 рублей, при этом помните, что 31 декабря эти цены будут вдвое выше!

Это цены агенств. Чтобы не переплачивать, нужно искать бюджетные предложения. Например, на известных сайтах объявлений можно найти таких же героев от 800 рублей.

- В программу входит хоровод, загадки и фотографии. Также мы можем провести игровую программу: 40 минут -1800 рублей. Советуем объединиться с родственниками или соседями, у которых есть дети, ведь так получится еще выгоднее, - рассказала нам Снегурочка, которую мы нашли через сайт объявлений.

Дедом Морозом можете стать вы

Есть еще два варианта по низкой цене. Первый — заказать Мороза на дом без программы за 700 рублей. Происходит это так: родители и малыш выключают свет, прячутся за шторку и наблюдают, как Дед Мороз входит к ним в дом и кладет подарок под елку.

Также вы можете сами стать главными персонажами для своего ребенка, ну или попросить знакомого. Тут уже главное — раздобыть костюм, ведь халат Деда стоит больше 4000 рублей. А не надо покупать новый, можно взять напрокат. Костюм Снегурки в популярном агенстве в центре Владимира за сутки стоит 500 рублей, Деда Мороза -1000. Но есть минус — надо оставить залог, цена которого от 2500 до пяти тысяч. И второй бюджетный вариант — взять напрокат на том же сайте объявлений за копейки. Только верните в целости и сохранности.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Стоит ли вообще приглашать Деда Мороза к себе домой, если современные дети в него не верят? На этот вопрос нам ответила психолог Людмила Савина.

- Я считаю, что Дед Мороз все-таки нужен. Даже если дети знают, что его нет, им необходима сказка. Пусть это будут игры между ребенком, родителями и сказочным героем. Конечно, я советую сначала поговорить заранее и понять, как ребенок к этому отнесется. Например, спросить: «а давай загадаем желание Деду Морозу», если ребенок ответит, что его не существует, то можно сказать: «тогда давай поиграем с придуманным Дедом Морозом, он поднимает настроение и принесет подарки». А какие дети отказываются от подарков?