Во Владимире хотят создать парк около ТЭЦ

Новый генеральный план Владимира был представлен на общественных слушаниях в начале ноября. Основное недовольство горожан тогда вызвала планирующаяся застройка зеленых зон - естественно, с вырубкой деревьев. В частности, авторы генплана - архитекторы «Гипрогора» - покусились «на святое»: предложили застраивать «козий парк» около ДТЮ. Зеленая зона там, конечно, не ахти - неухоженная - но она хотя бы есть. Идея вырубать там деревья горожанам активно не понравилась и, похоже, от нее отказались.

Но пока неизвестна судьба другого проекта, встроенного в генплан - разбить парк и сквер на пути из центра в Доброе, точнее - в районе ТЭЦ и сунгирской стоянки, памятника археологии. Эту странную, мягко говоря, идею обсудил ведущий Илья Архипов с экспертами и слушателями в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM).

Тему нехватки зелени во Владимире обсудили на прошлой неделе в Общественной палате. Проблема есть - до норматива «зеленых насаждений» Владимир сильно не дотягивает. Этот норматив - 16 квадратных метров зеленых зон на одного жителя города. А если не считать лесопарки («Дружбу» и другие), которые находятся все-таки не в городе, а на его границах, фактически за пределами, то на одного владимирца приходится 2,9 квадратных метра озеленения. Это в четыре с лишним раза меньше, чем положено.

По новому генплану, ситуация в ближайшие 20 лет особо не изменится. Город продолжит точечную застройку, в том числе в зеленых зонах. Правда, в генплане нет дороги через парк «Дружба», что уже радует.

Не радует другое - в качестве компенсации вырубки зеленых зон владимирцам предложили парк за территорией ТЭЦ, где сейчас свалки, отстойники и вообще туда даже дойти проблематично - это же промзона. Или в этом есть смысл? Ведь облагородить можно почти любую территорию, были бы желание и деньги.

Насколько рационально такое решение, в эфире радио «КП»-Владимир» рассказала член областной Общественной палаты, председатель областной организации Всероссийского общества охраны природы, эколог Галина Есякова.

- Эта идея не вызывает оптимизма. Вообще все цифры по озеленению в генплане мне кажутся нереальными. Парковые зоны в районе ТЭЦ и Сунгиря нарисовать можно, но они ничем не подтверждены. А это значит, что потом будут следующие изменения в генплан, и этой зоны в районе ТЭЦ уже не будет. Год назад утверждалось, что там будет мусоросортировочное предприятие. Теперь оказывается - парковая зона, - говорит Галина Есякова.

Предложение экологов - сохранить парковую зону около ДТЮ, тем более, что есть проект строительства там Парка Молодоженов. Пока сохранились зеленые зоны около Содышки и на бульваре Иванова. Но во всех этих местах генплан предполагает застройку.

- Я не против, если где-то пустыри планируются под зеленую зону. Но пока я вижу обратное - эти картинки с зелеными зонами превращаются в точечную застройку.

При этом даже члены Общественной палаты не имеют полного доступа ко всем данным о площади зеленых зон Владимира и схеме их расположения.

- Эти зоны должны быть поставлены на кадастровый учет, чтобы мы могли бы сохранить хотя бы то, что уже есть, - считает Галина Есякова.

Кстати, владимирские архитекторы утверждают, что земля под многими существующими и предполагаемыми зелеными «пятачками» имеет хозяина, а не принадлежит муниципалитету. А значит, для обустройства там парка ее придется еще и выкупать.

- Строительство в этих местах - грубая ошибка, это невозможно даже исходя из рельефа данной местности, - считает Николай Волков, руководитель Владимиргражданпроекта.

А наши слушатели вообще считают, что зона за ТЭЦ - «это Мордор», убитая земля. И там воняет.