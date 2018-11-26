Знаменитый «нашим ответом европейским санкциям» фермер Роман Стульников обанкротился

В последние годы среди молодых, активных и образованных мужчин модны три вещи: клетчатые рубашки, стартапы и дауншифтинг. Редкий молодой интеллектуал в возрасте около 30 лет не задумывался купить свой участочек на селе, да заняться разведением всякой там крольчанины. Так решил и подмосковный бизнесмен Роман Стульников.

Несколько лет назад Роман был простым железнодорожником, жил в Королеве, ходил на работу и забегал вечером в ближайший супермаркет. Все изменил недельный поход с палаткой. Вернувшись в город, Роман понял, что ему здесь не комфортно. И тогда он решил заняться фермерством. Тем более, в 2014 году это было в тренде - «наш ответ их санкциям», «наш российский пармезан», «владимирская фуа-гра».

В общем, Роман придумал целую концепцию со школой фермеров, выбрал деревеньку с «мимимишным» названием Кошкино в Меленковском районе Владимирской области и погрузился в хаос российского сельского хозяйства.

Выкупать земли пришлось восемь месяцев, строители уходили в запой и воровали инструменты, работать никто не хотел. В общем, было непросто. Но справился. Хозяйство стало не то чтобы прибыльным, а эффектным. К Роману зачастили журналисты, писала о нем и владимирская "Комсомолка". Он растил кур экзотических пород, фазанов и гигантских кроликов. Помогали фермеру три человека. Подмосковный предприниматель стал популярен на новой «малой Родине», его избрали депутатом в местный сельсовет.

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Казалось, «наш ответ санкциям» процветает. Роман даже создал свой интернет-магазин, через который продавал свою фермерскую продукцию. И вдруг весной этого года неожиданно ферма Романа закрылась. Интернет-магазин с фермерскими продуктами перестал работать, сельский бизнесмен перестал ходить на заседания сельсовета.

Что же случилось? Как рассказал нам Роман, дело «просто не выгорело». Ему пришлось пустить под нож всех животных и вернуться домой. Не получилась образцовая ферма на владимирской земле, и причин тому много и внешних, и внутренних.

- Я считаю, что в провале любого деле, как бы нам нем не отражались в внешние факторов, виноват руководитель. То есть, я, - рассказал «КП»-Владимир» Роман Стульников. - Так что, наверное, я просто не справился.

В сельсовете сообщили, что никаких конфликтов у подмосковного фермера ни с кем из местных не было. Долгов или обязательств Роман после себя не оставил. Да и вообще, местные вспоминают о фермере с теплотой.

- Хороший, добрый человек, неконфликтный, -характеризует Романа глава Бутылицкого сельского поселения Вера Смирнова.

Удивительно, но во всей истории с фермерским хозяйством, несмотря на печальный финал, Роман Стульников относится спокойно. Никаких тяжких воспоминаний о сложной жизни в деревне у него и помине нет.

- Я смотрю на вещи с точки зрения бизнеса, - рассказывает Роман Стульников. - Любое дело тяжелое. И сельское хозяйство, и торговля. Главное, как ты его делаешь.

Впрочем, в сельское хозяйство подмосковный бизнесмен возвращаться не торопится. Надо еще разгрести то, что осталось после ликвидации хозяйства.