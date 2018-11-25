Во Владимире будут делать детям счастливых мам

Есть такой еврейский анекдот. Мама троих детей совсем замучилась: стирка, готовка, уроки, уборка, капризы... И один раз она закрылась на кухне и запретила всем туда входить. Час, другой... Семье стало любопытно, и они тихонько заглянули в щелку. А мама сидит за столом с книжкой, перед ней чашка чаю, конфетки, печеньки...

- Мама, что ты делаешь??

- Ша, дети! Я делаю вам счастливую маму!

Можно придумать сто тысяч рецептов «ответственного родительства», но основной постулат останется неизменным: чтобы дети росли счастливыми и благополучными, прежде всего у них должна быть счастливая мама.

Самое интересное, что счастливому родительству можно научиться. Как это сделать - владимирским мамам будут рассказывать целое воскресенье на третьем ежегодном фестивале «МамаФест», который пройдет 25 ноября в Центре культуры и искусства на Соборной (бывший Дом офицеров).

Проводит фестиваль владимирский центр поддержки семьи «Мамина радость». В программе масса всего интересного: бесплатные лекции и мастер-классы, консультации психологов, врачей, фитнес-тренеров, юристов (тоже, конечно, бесплатные).

Психолог Ольга Климова проведет практикум «Что делать, если силы мамы на исходе».

Очень интересно и важно для мам новорожденных малышей - консультации по грудному вскармиливанию и ношению в слингах.

Но даже не это самое главное. Главное, чего не хватает молодым мамам в декрете - это общения. А тут можно будет целый день общаться и болтать о детях, пить чай, даже петь и танцевать. Для детей будут организованы специальные игровые зоны, где самые маленькие смогут ползать и возиться с игрушками, а с детьми постарше будут работать аниматоры.

Кроме того, в день фестиваля будут работать 7 залов с мастер-классам, дегустациями, конкурсами, а так же:

- ярмарка ведущих детских развивающих центров города;

- душевный базар, где можно приобрести вещи ручной работы в подарок себе и близким;

- йога, танцы, фитнес «мама+малыш» и другие телесные практики

- обеденная комната;

- праздничная фотозона;

- ФРИМАРКЕТ детских вещей.

Всех мам ждут подарки от спонсоров.

КОНКРЕТНО

«МамаФест» пройдет 25 ноября с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Большая Московская, 35.

Вход бесплатный. Предварительная регистрация и вся дополнительная информация на сайте Центра поддержки «Мамина радость»

Конференц-зал 1 этаж

10:15-12:00 Круглый стол по методикам дошкольного образования.

12:00-12:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ на Главной сцене

12:30-14:00 Оксана Волова «Мягкое завершение грудного вскармливания»

14:00-15:00 Мария Шарафутдинова «Физиология и анатомия детей 0-12 мес»

15:00-16:00 Мария Бабаян «Первый день, первый месяц, первый опыт»

16:00-17:00 Галина Мартынова «Остеопатия: как работает и какие заболевания лечит»

17:00-18:00 Ольга Климова «Что делать, если силы мамы на исходе...»

Танцевальный зал 1 этаж

10:15-11:00 Открытая тренировка «ФитнессМама33» по программе «Мама+Малыш» (форма и кроссовки с собой!)

11:00:12:00 Наталья Сатарова «Какие проблемы женского здоровья решает вумбилдинг и вумфит?»

12:00-12:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ на Главной сцене

12:30-14:00 Ксюша Свалова «Роды без боли: секреты мягких родов, дыхание в родах»

14:00-16:00 Никитина Анна Борисовна и Аникина Светлана «Послеродовое восстановление»

16:00-18:00 Ирина Гердт «Беременность в гармонии»

Главная сцена - 2 этаж

11:00-12:00 Награждение многодетных семей

12:00-12:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ на Главной сцене

12:30-14:00 Алеся Нестерович “Как найти финансирование. Гранты, виды грантов. Мастер- класс: оформление проекта и подача заявки“

14:00-15:00 "Как зарегистрировать свою некоммерческую организацию"

15:00-16:00 "Популяризация работы клуба. Работа со СМИ и социальными сетями”

16:00-17:00 «Стоп угроза!» лекция по безопасности.

17:00 – Праздничный концерт ко Дню матери (шоу показы детской модной одежды, выступления танцевальных коллективов г. Владимир)

С 10:00 до 18:00 в зрительном заде проходит Ярмарка мастеров.

Палевый зал 2 этаж

0:15-11:00 Ирина Балакина «Беседа о роддомах»

11:00-11:45 Александра Креар «Красивая мама: кому и зачем это нужно?»

12:00-12:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ на Главной сцене

12:30-14:00 Круглый стол по методикам школьного образования «Как учить ребенка и есть ли у нас выбор?»

14:00-15:00 Домашний театр от проекта «Сказки из чемодана». Барабанное шоу.

15:00-16:00 Светлана Рыбакова «Обучение с радостью: как родители могут помочь ребенку справиться со школьными трудностями»

16:00-18:00 Анна Борисовна Никитина «Жизнь в гармонии с детьми»

Шоколадный 2 этаж

Вас ждут мастер-классы и интерактивы для детей от 2 лет от развивающих центров города:

— StartJunior: робототехника и 3D моделирование,

— Школа эмоционального интеллекта: открытые уроки,

— Развивающий центр "Калейдоскоп": творческие мастер-классы для детей;

— Смартфокс: английский язык играючи;

— Киндер квест: увлекательные занятия и творчество;

— Апельсин: квест-экскурсии для всей семьи;

— Домашний пластилин: мастер-классы по лепке и веселая игра;

— Монтессори-Центр: развивающие занятия и знакомство с методикой;

— Песочный мир: кинетический песок и песочная анимация;

— Детский развивающий центр «Почемучка»: игры и творческие занятия;

Бесплатные мастер-классы по времени (в центре Шоколадного зала):

10:15-12:00 Эбру – рисование на воде

12:30-14:00 Василина Ионова «МК по рисованию пастелью»

14:00-14:30 Екатерина Комарова «Сказка в сенсорной коробке»

15:00-16:00 Василина Ионова «Елочное украшение из шишки»

16:00-18:00 Мастер-классы от ДЮЦ «Клуб»

Фиолетовый зал 2 этаж – развлекательные программы для детей и взрослых:

10:15-11:00 Путешествие в Бразилию (Капоэйра)

11:00-12:00 Песочная анимация

12:30-14:00 Анимационная шоу-программа от центра «Сюрприз»

14:00-15:00 Семейная мягкая школа

15:00-16:00 Песочная анимация

16:00-18:00 Программа от центра «Сюрприз»