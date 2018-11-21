Владимирский хлебокомбинат подвел итоги акции «Первоклассник»

Второй год подряд традиционная и любимая акция Владимирского хлебокомбината охватывает всех первоклассников региона. В этом году в ней приняли участие более пятнадцати тысяч первоклашек, а всего за двадцать один год в ней поучаствовало около 150 тысяч школьников. А кто-то из первых хлебокомбинатовских первоклашек, повзрослев, связал с предприятием и свою профессиональную жизнь.

Первоклассный конкурс

- Идея проводить эту акцию зародилось в 1997 году, в не самые простые времена, когда руководство предприятия посчитало необходимым приобщить ребят к таким вечным ценностям, как труд и доброта, рассказать им о хлебе, к которому в нашей стране всегда было особое отношение, привлечь их к творчеству и поддержать в начале пути, порадовать их подарками. Когда мы проводили эту акцию в первый раз, то не ожидали, что и спустя двадцать с лишним лет она будет успешно проходить. А сейчас акция «Первоклассник» охватывает всю область, уже есть такие родители, которые когда-то сами принимали участие в ней, а сегодня привели участвовать своих детей, - рассказывает Александр Комаров, помощник управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат», - Сейчас руководство рассматривает возможность в перспективе расширить эту акцию, привлечь к ней другие предприятия.

В самом конкурсе приняли участие около шестисот первоклашек из разных районов области, проявивших себя в рисовании, лепке, шитье, сочинении и других видах творчества, участвовали и целыми классами. Условия неизменны – ребятам нужно приготовить поделку, отправить ее на предприятие и ждать приглашение на праздник. А проигравших в нем не бывает никогда, ведь абсолютно всех участников приглашают на специальное детское представление во Владимирском академическом театре драмы с аниматорами, фотосессиями с Колобком и воздушными шариками, а создатели лучших работ еще и получают перед шоу заслуженные награды.

Колобок объединяет

Многие школьники приготовили действительно необычные поделки, задействовав всю свою фантазию. Например, Максим Гутиков вместе с мамой смастерил колобок из сушек, которые ему пришлось склеивать несколько вечеров. Выбирая победителей, конкурсная комиссия старалась отметить самые креативные и необычные работы. В итоге в номинации «Коллективные работы» победил 1 «А» средней школы №31, в номинации «Индивидуальные работы» - первоклассник Иван Семенов из средней школы №39, в номинации «Стихи и песни» - Архип Веприцкий из средней школы №38, а самой креативной признали работу первоклассника Артема Прахова, сумевшего смастерить колобка и колосок из шишек.

От праздника, завершившегося веселым захватывающим спектаклем, в восторге остались не только дети, но и родители. Многие мамы и папы с удовольствием признавались: Колобок объединяет, и они не один час с удовольствием лепили и клеили всей семьей.

- Нам очень понравился этот конкурс, это замечательная традиция! Приятно, что детей поддерживают в их желании творить, дарят такие хорошие подарки, - говорит мама первоклассника Светлана Тюканова. – Сын очень захотел участовать, а мы активно поддержали. Идея будущей поделки родилась благодаря бабушке, сходившей на мастер-класс по плетению из трубочек. В итоге трубочки остались и пошли в дело уже у нас: из них сплели колобка, покрасили, посадили на настоящий пенек… Получилось творческое задание для всей семьи. Спасибо большое Владимирскому хлебокомбинату за этот праздник!

Заслуженные награды и постоянное развитие

В ноябре на Владимирском хлебокомбинате отметили еще один праздник - 89-ю годовщину со дня создания. История Владимирского хлебокомбината началась в далеком 1929 году, когда предприятие выпекало ежемесячно 800 тонн хлеба. Сегодня АО «Владимирский хлебокомбинат» стал головным предприятием группы компаний, включающей в себя АО «Вязниковский хлебокомбинат», ООО «Владимирский хлеб», ОАО «Сельхозавтотранс», ООО Торговый дом АО «Владимирский хлебокомбинат» и ряд других структурных подразделений. Сейчас на предприятии трудится более полутора тысяч человек, заботами которых в сутки выпускается около 180 тонн свежего ароматного хлеба и хлебобулочных изделий. Только Владимирский хлебокомбинат ежедневно выпускает 160 тонн хлебобулочных изделий, а всего в его ассортименте более 240 разнообразных, но неизменно вкусных слоек, пирожков, баранок, сушек и других изделий.

Качество фирменной продукции неизменно остается на высоте, и не удивительно, что за последнее десятилетие предприятие завоевало свыше двухсот различных призов и наград на российских и международных выставках и форумах. В прошлом году коллектив Владимирского хлебокомбината был удостоен благодарности Президента России и премии Правительства РФ в области качества. Пять видов продукции комбината, в том числе и любимый многими «Батон нарезной, отмечены Знаками качества. Равняются на лидера и другие компании: несколько дней назад областной диплом «За высокие показатели в работе среди предприятий пищевой промышленности» отмечено ООО «Владимирский хлеб», наращивающее объемы производства муки для выпечки хлебобулочных изделий. Но и сейчас на предприятии не собираются останавливаться на достигнутом, в ближайших планах – до конца года торжественно открыть новые производства, в которые инвестировали 500 миллионов рублей. В скором времени откроется цех мучных изделий, не имеющий аналогов в Европе, автоматизированные технологические линии бараночных и сушечных изделий, готовые выпускать 35 тонн продукции в сутки, и цех производства хлебобулочных изделий по технологиям рустикальных и безстрессовых способов производства, мощностью 15 тонн.

Главное - люди

Особое внимание на предприятии уделяют и подготовке новых кадров.

- В этом году состоялось открытие профильной кафедры в ВлГУ и набор первых студентов, в обучении которых будут участвовать наши специалисты, в прошлом году вместе с технологическим колледжам восстановлена профессия пекарь. Но все эти программы должны быть объединены в одну, которая поможет выпускникам детских домов адаптироваться в колледже или институте и даст главное, в чем они нуждаются для обучения – денежные средства. Сейчас мы разрабатываем вопрос стипендии, которая даст им возможность спокойно учиться, осваивая важную и нужную профессию, - отметил Алексей Лялин, управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат».

Не забывают на предприятии и о своих сотрудниках, вкладывающих душу в свою работу. Персонал обучают, в том числе и за рубежом, зарплату индексируют. Сегодня меньше 23 тысяч в месяц на Владимирском хлебокомбинате не получает никто из тех, кто трудится на полную ставку. На торжественном собрании в честь дня рождения предприятия многим работникам Владимирского хлебокомбината вручили заслуженные награды от областной и городской администрации, администрации Фрунзенского района города Владимира, а также от Российского союза пекарей. В числе лучших работников предприятия по итогам этого года – начальник цеха хлебобулочных изделий Ольга Дорофеева, впервые пришедшая на предприятие больше двадцати лет назад. Она до сих пор любит запах свежевыпеченного хлеба, а для домашних лучшее лакомство – булки и батоны родного Владимирского хлебокомбината.

- Моя главная задача – обеспечить бесперебойность производства, чтобы всегда был свежий и горячий хлеб. Секрета успеха у меня нет, главное – быть открытой людям, потому что какие бы не было оборудование, какие бы не были производственные площади, за этим всем стоит человек. Наши изделия не только потому, что они натуральные и полезные, сделанные без химических добавок, но и потому, что чувствуют – у нас люди вкладывают душу в свою продукцию, - уверена она.