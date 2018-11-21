Во Владимире меняется оплата за вывоз мусора: с человека, а не с квартиры

В администрации Владимира обсудили грядущую "мусорную реформу". С 1 января 2019 года во Владимирской области вводят новую схему работы с отходами. Мусор будут не складировать на полигонах, как раньше, а отправлять на сортировку и на вторичную переработку.

За сбор, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов будут отвечать организации, имеющий статус «регионального оператора». В 33-м регионе оператором по вывозу ТКО стала компания «Владэкотехпром».

Плата за вывоз мусора вырастет в пять раз

В мэрии обсуждали, каким образом эти изменения повлияют на карманы владимирцев. Изменений много.

Первое - возвращение оплаты за вывоз мусора с человека, а не с квадратного метра. Когда в 2009 году горожанам сообщили, что платить за утилизацию отходов они будут не по числу прописанных, а по размеру жилплощади, то есть по «квадратным метрам», негодованию людей не было предела. Ведь бывает, что одинокий пенсионер живет в большой квартире, а многодетная семья ютится в комнате .Но мусорит-то человек, а не квадратный метр!

«Мусорная реформа» ввернет все на круги своя. С 1 января платить будут по числу людей, проживающих в квартире. Сама система начисления оплаты за вывоз мусора, утверждают региональный мусорный оператор, станет «прозрачнее».

- Услуга по вывозу мусора перейдут из категории жилищной в коммунальную. Сумму за нее при этом будут прописывать отдельной строкой в квитанции, а не как раньше, прятать в общей сумме к платежу,- уточнил главный инженер компании Константин Сулимко. - В строке будет стоять тариф, по которому мы будем работать после его утверждения, количество жителей, на которых сумма начислена, норматив накопления мусора и итоговая цифра. Оплата при этом будет осуществляться в ту же дату, что и за коммунальные услуги — до 10 числа месяца, следующего за расчетом.

А теперь второе изменение - резкий рост тарифов на вывоз бытового мусора. По примерным подсчетам, владимирцам придется ежемесячно платить по 110 рублей с человека. До сих пор в среднем владимирцы платили по 50-70 рублей с квартиры. Получается, что для средней семьи из четырех человек плата за вывоз мусора вырастет в четыре-пять раз и составит около 450 рублей!

При этом, льготу на оплату за вывоз отходов получат те, кто пользуется скидкой за все коммунальные платежи.

Точный тариф на утилизацию бытовых отходов для компаний определят 1 декабря, после которого назовут и сумму к оплате с человека.

Заставят убрать незаконные свалки

При этом перезаключать договор на вывоз мусора владимирцам не нужно — первая оплата по новой квитанции и станет фактом заключения договора. Однако в мэрии уточнили, что первые платежи владимирцы сделают в феврале, и по факту целый месяц у регионального мусорного оператора не будет договоров с жильцами. Это вызовет вопросы, в которых придется разбираться прокуратуре. Но что еще хуже — весь передел накладывается на новогодние праздники, когда с вывозом мусора то и дело случаются сбои. А тут и вовсе может произойти коллапс. Представитель компании-мусорного оператора заверил, что все графики будут соблюдаться в том числе и в праздники.

Владимирский мусор по территориальной схеме управления отходами будет отправляться на сортировку на улицу Добросельскую, затем его доставят на полигон Марьинка, который вообще-то считается неудачным - то горит, то мусоровозы в него проваливаются. Но пока других мест для захоронения ТБО региональный оператор не видит.

Помимо этого, региональный оператор, как своеобразный надзиратель над мусором, будет работать в том числе и с незаконными свалками. Если на территории региона оператор заметит несанкционированную помойку, которая будет больше 1 кубического метра, компания обязана направить собственнику земельного участка бумагу с требованием убрать мусор. Если в положенный по закону срок землевладелец не выполнит требование, региональный оператор за свой счет убирает хлам и выставляет собственнику счет. Это, уверены в компании, ускорит процесс ликвидации незаконных свалок, которых в регионе немало.