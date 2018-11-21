Три четверти бюджета Владимира в 2019 году уйдет на социалку

В ноябре-декабре каждого года законодатели всех уровней начинают обсуждать бюджет. В последнее время это вообще самое интересное, что происходит в законодательной ветви власти. Что и не удивительно — деньги считать мы все любим.

20 ноября началось обсуждение бюджета города Владимира. Депутаты двух комитетов — по градостроительству и жизнеобеспечению — посмотрели на его общие черты, ведь документ принимается в первом чтении. Впрочем, уже известны приблизительные доходы и расходы бюджета, а также на что мы будем тратить средства в предстоящем году.

Итак, доходы бюджета в 2019 году составят 6 миллиардов 683 миллиона 651 тысяча и 100 рублей. Расходы превысят доходную часть на 339 миллионов (7 022 469 тысяч рублей).

При этом большая часть средств пойдет на социальную сферу. Расходы на социалку достигнут невероятной доли от общих затрат — 74,1 процента. Это почти три четверти от всех расходов. Если посчитать в абсолютных цифрах, то становится видно, что на поддержку различных категорий населения, здравоохранение, образование и культуру потратят 5,2 миллиарда рублей!

- По сравнению с 2018 годом уровень затрат на социальную сферу увеличился на 1,4 процента или почти 72 миллиона рублей, - сказала Светлана Суворова, заместитель главы финансового управления города Владимира. - При этом большая часть расходов по этой статье пойдет на образование — 61 процент.

Тут нужно учесть, что в следующем году город и область собираются строить новую школу в Коммунаре, так что увеличение затрат на образование не удивительно. А вот на выплаты малоимущих пойдет 572 миллиона рублей. Остальные статьи расходов социальной сферы выглядят так:

- 553 миллиона рублей — транспорт и дороги;

- 535 миллионов рублей — на ЖКХ;

- 267 миллионов рублей — на культуру;

- 85 миллионов рублей — на физкультуру и спорт.

Кстати, по сравнению с прошлым годом доходы бюджета должны вырасти почти на полмиллиарда рублей. В администрации города Владимира уверены, что вырастут налоговые доходы. Во-первых, владимирцы теперь больше платят по имущественным налогам, так как налог теперь высчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Во-вторых, городу передали сборы по акцизам на сидр, пуаре и медовуху. С них чиновники надеются собрать около 10 миллионов рублей дополнительно. В общей сложности за счет налогов власти надеются собрать половину от всех доходов бюджета.