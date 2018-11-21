Таунхаусов больше не будет

Малоэтажное жилищное строительство — это новая и популярная в мире тенденция. Коттеджи и таунхаусы - более комфортная городская среда, чем многоэтажки. Во Владимире такая застройка началась несколько лет назад - дома строили для по программе обеспечения жильем многодетных семей. Так во Владимире появились целые коттеджные районы — в микрорайоне Лунево и микрорайоне Сновицы-Веризино.

Но когда в поле появляются коттеджи, к ним нужно провести коммуникации — дороги, газ, воду и так далее. А это немалые деньги, которых у Владимира изначально не было.

В 2015 году городским властям удалось договориться с областными о том, что они создадут специальную программу, по которой из областного бюджета будут выделять средства как раз на коммуникации для малоэтажных районов. Речь шла о том, чтобы область финансировала 80 процентов программы. Остальные 20 процентов брал на себя город. Но договоренность кончилась.

- Программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира» действовала с 2016 года, - рассказал заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев. - Однако так как это направление в области больше никто не развивал, то в области решили нашу программу из своего дотирования исключить. Так что в 2018 году она существует последний год.

Ежегодно по программе на коттеджные районы выделялось около 40 миллионов рублей. В 2016 году по ней построили дорогу в Лунево протяженностью 1,83 километра. В 2017 году в микрорайоне Сновицы-Веризино появились дорога и ливневая канализация под ней длиной 408 метров. В этом году эту дорогу продолжат. Должны достроить еще 931 метр (асфальт и ливневка).

Не сказать, что много, но теперь не будет и этого. При этом само направление малоэтажного строительства никто не закрывал. Ежегодно подается около ста заявок на строительство жилья для многодетных. Наверняка будут подавать и дальше. Проблема становится весьма острой, а методов решения ее пока нет. Во всяком случае, на комитете по градостроительству владимирского горсовета ответа толком не нашлось.

- Других программ у области нет, - сказал Сергей Сысуев.

- Жалко, - ответили депутаты.