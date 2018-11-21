Владимирские школьники не знают правил дорожного движения

Несмотря на то, что сегодня праздник (20 ноября отмечается всемирный день ребенка), начать придется с грустного, ведь если бы с детьми во Владимирской области все было хорошо, то, наверное, и проводить подобные тесты по безопасности не приходилось бы.

- Есть много проблем, поэтому всемирный день ребенка надо не праздновать, а исполнять 365 дней в году, - считает старший помощник руководителя следственного управления Ирина Минина. - К сожалению, за 2018 год погибло более 30 детей при различных трагических обстоятельствах, а это — в несколько раз больше, чем за 2017 год.

Чужих детей не бывает, именно по такому принципу работает Следком. Статистика правда удручающая, но, как говорится — важна реакция: «Как нам еще обезопасить детей? Что мы еще можем сделать, чтобы трагических случаев становилось меньше?»

Один из способов - постоянно учить детей правилам безопасного поведения, причем везде - и на дорогах, и в интернете, и даже в собственной квартире. Как показал «Единый тест по ОБЖ», проведенный 20 ноября на базе Финансового университета, учить нужно. Дети не знают элементарного.

Формат теста был выбран не случайно. Именно через него проще всего что-либо донести до молодежи, ведь они имеют дело с тестами на ОГЭ и ЕГЭ. К тому же, по мнению защитников прав детей, это весело и интересно.

Вопросы составляли инициаторы мероприятия – Уполномоченным по правам ребенка, Общественная палата, ГУ МЧС России, полиция и поисково-спасательная организация «Лиза Алерт». Тест писали ученики седьмых, восьмых и девятых классов 39, 37 и 49 школы.

Он состоял из 25 вопросов и оказался довольно сложным, что отражалось на лицах и пустых листках собравшихся учеников.

Например, вы знаете, что такое кибербуллинг?

а) Это преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении длительного периода осуществляемые через социальные сети.

б) Это преднамеренные оскорбительные или агрессивные сообщения в социальных сетях от знакомых или незнакомых людей

в) Это преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении длительного периода осуществляемые в школе, в колледже или во дворе.

Разница между первым и вторым вариантом невелика, но кибербуллинг — это именно длительная травля кого-либо в соцсетях.

А как действовать при обморожении конечности 2-4 степени?

а) Растереть снегом

б) Наложить термоизолирующую повязку

в) Доставить домой

г) Растереть шерстью

д) Дать алкоголь

Правильный ответ — б!

Были, конечно, и вопросы, вызвавшие смех у подростков. Например, как поступать, если кто-то просит вас скинуть свое интимное фото в соцсетях? Или что вам будет, если вы позвоните охраннику школы и скажете, что школа горит?

Списав половину с гугла, а половину у соседа по парте, школьники закончили выполнение теста через 30 минут. Результаты (на удивление) весьма неплохие. Большинство ошибок были сделаны в блоке вопросов по правилам дорожного движения, ведь на них даже не каждый автолюбитель со стажем сможет ответить с первого раза.

Организаторы разобрали с учениками каждый из 25 вопросов теста, указав на основные ошибки. Выходит, что не каждый взрослый человек прошел бы этот тест, что тоже отметили на мероприятии. Но это только начало:

- Сегодня прошел лишь самый первый, пробный тест. Это первое в городе подобное мероприятие, на которое мы решились в связи с тем, что в области сильно увеличилось количество трагических случаев с детьми. Каждый из представителей предложил свои ситуации, в которых оказываются дети, а мы их тут наглядно разобрали. Это было пробное тестирование, а уже перед новым годом мы проведем тотальное тестирование, куда уже подключим и родителей и педагогов, - заявил Геннадий Прохорычев.

Так что перед тем, как ругать ребенка за переход дороги в неположенном месте или за то, что он влез в чужую драку, родителям стоит самим подучить правила ОБЖ, в новому году пригодится!