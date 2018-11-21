Зачем владимирские рыбаки лезут на тонкий лед, рискуя жизнью

Уже в выходные владимирские рыбаки вооружились удочками и вперед - на ближайшие водоемы, не смущаясь тем, что толщина льда - всего несколько сантиметров. И ведь не боятся, что в любую секунду по тонкому льду пойдет трещина. Спасатели традиционно вышли в рейд - гонять рыбаков ради спасения их жизни.

- Сматывайте удочки, лед еще не окреп, - кричит рыбаку старший госинспектор по маломерным судам Игорь Климов.

- Я уже ухожу, сегодня не клюет, - отвечает пенсионер Геннадий Литвинов.

В очередной рейд сотрудники владимирского УМЧС взяли журналистов на озеро Вяткино. Даже в разгар рабочего дня мы застали там двух рыбаков. А если посмотреть на лед, то там следов и лунок видимо-невидимо! Даже кто-то на велосипеде проехал.

- Здесь и дети гуляют в выходные, прямо по льду ходят! Их все разгоняют, - говорит рыбак Геннадий. - А мне просто время хочется провести за рыбалкой, уже больше 30 лет хожу. Пятый день вот рыбачу, и не страшно. Если лед держит— значит, держит! Посмотрите, сколько дырок насверлили — тут много народа собирается.

- Во время подледной рыбалки нельзя сверлить много лунок! Вы обязательно должны брать с собой веревку, где на одном конце - груз, а на другом - петлю, или два гвоздя, чтобы в крайнем случае можно было зацепиться за край. А также нужен спасательный жилет, - говорил Игорь Климов, вручая рыбаку памятку.

Как раз спасательного жилета у Геннадия не нашлось, веревка же была при нем. Говорит, что за 30 лет ни разe не проваливался: уже знает, когда можно выходить на лед, а когда воздержаться.

У другого рыбака — тоже жителя Вяткино, Александра Гришина, который рыбачит уже 55 лет, вместо жилета с собой черный лабрадор.

- Когда лед под тобой перестает трещать, тогда можно рыбачить, - уверен Александр.

Но все же рано рыбаки обрели уверенность в неокрепшем льде. Ведь несколько дней назад в Кольчугинском районе провалился под лед мальчик, который решил проверить прочность, стукнув ногой. На помощь подоспели спасатели, вытащили 9-летнего ребенка из воды и передали сотрудникам «скорой». Как говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области Игорь Богомазов, ежегодно в осенне-зимний период фиксируются от четырех до шести происшествий на воде.

- С первыми морозами на водоемах началось образование льда. И толщина его везде разная: на мелких прудах может быть 10 см, а на больших водохранилищах, например, на Содышке, Улыбышеве и Пекше лед тонкий — 2-3 см, либо его вообще нет. Непрочный лед и на Клязьме, - подчеркнул Игорь Богомазов. - С 15 ноября проводится месячник безопасности, главная цель которого — не допустить пребывание людей, а особенно детей, на тонком льду.

КОНКРЕТНО

Безопасным для перехода считается лед зеленоватого оттенка толщиной не меньше 7 см. Группы людей должны следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м. Для подледной рыбалки — более 10 см. Если вдруг дети и молодежь решили пойти покататься на коньках на льду, то толщина должна быть 25 см и больше. Выезд на транспорте на лед запрещен. За нарушение правил — предупреждение или штраф от 800 рублей до 4000.

Только цифры

В школах проведено более 670 профилактических бесед и 540 в детский садах. Охвачено 108 тысяч учащихся и 51 тысяча дошкольников. На минувших выходных сотрудники МЧС выезжали 145 раз на водоемы и напоминали рыбакам об опасности.