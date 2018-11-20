Во Владимире задержали двух телефонных мошенников

Телефонные мошенничества, как и любые дистанционные преступления раскрывать сложно. Однако владимирским полицейским удалось задержать двух таких мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, двое жителей Новосибирска обманули жителей Владимира на 800 тысяч рублей.

Два жулика, 44 и 38 лет от роду, «разводили» владимирцев по давно известной схеме. Один из них звонил случайным людям, говорил, что их родственник стал виновником ДТП или совершил преступление, после чего передавал трубку второму. Тот, представляясь сотрудником полиции, предлагал «решить вопрос» и освободить «виновника» от уголовного преследования за определенную сумму. Перепуганные люди соглашались, тем более, что для своих махинаций преступники выбирали пенсионеров. Например, в сентябре 89-летняя жительница Владимира перевела жуликам 62000 рублей за «освобождение» своего сына. Так же обманули и 82-летнюю бабушку, но уже на 150000 рублей.

Во владимирскую полицию с июля по октябрь поступило несколько заявлений о таких преступлениях. Деньги мошенники просили перевести на банковский счет. Видимо, на этом и попались - подозреваемые были задержаны в Новосибирске и доставлены во Владимир.

Всего жулики обманули владимирцев на 800 тысяч рублей. Оба сейчас под стражей, расследование идет полным ходом. Если вы также стали жертвами подобного мошенничества - обратитесь в полицию по телефону 02 или в любое районное отделение.