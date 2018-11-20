Очередной транспортный коллапс на Пекинке: на повороте к Веризино убрали светофор

Жильцы 17 многоквартирных домов микрорайона Веризино находятся в состоянии шока с 16 ноября. В этот день на Пекинке без предупреждения отключили светофор, по которому автомобилисты заезжали к жилому микрорайону. Напомним, светофор здесь установили в самом начале ремонта этого участка трассы М-7. А в воскресенье, 18 ноября, его и вовсе демонтировали.

- Светофор убрали, и теперь нам необходимо ехать на разворот до «Самохвала», но сейчас на этом участке постоянные пробки, и мы вынуждены стоять по часу, чтобы развернуться и поехать в сторону дома. К тому же нас лишили разворота в сторону Доброго. Раньше мы разворачивались в районе Куйбышева, 3, но теперь он нам также недоступен. Люди стоят в пробках, и это невыносимо! – считает жительница Веризино Алла Панкротова.

Больше всего жителей возмущает, что светофор федеральные дорожники обещали не трогать до завершения ремонта трассы М-7 – до конца 2019 года. Во владимирской мэрии говорят, что ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» не предупредила городские власти о решении убрать светофор.

- Администрация города не имеет рычагов воздействия ни на ФГУ, ни на подрядчиков ведомства. Для городской власти так же, как и для всех владимирцев, это стало большой неожиданностью. Я не хочу дискредитировать уважаемую организацию, но факт остается фактом: из-за того, что на этом участке трассы демонтировали светофор, мы наблюдаем настоящий транспортный коллапс. В понедельник перед рабочим совещанием по вопросам транспортного обслуживания жителей города мы лично наблюдали, к чему привело это решение. И пробки не являются единственным злом. Самое страшное, что на данном участке федеральной трассы полностью отсутствует разметка. Сейчас любой автомобилист может совершать любые маневры, какие он посчитает нужным, чтобы добраться до места назначения, это, конечно, недопустимо, - прокомментировал ситуацию Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

В пресс-службу ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» пресс-секретарь Юлия Зубкова так ответила на претензии:

- На период проведения капитального ремонта на участке с 10 по 21 км подъездной дороги к Иваново от трассы М-7 на 15-м км автодороги был установлен временный светофор для обеспечения транспортной доступности микрорайонов города Владимира «Веризино» и «Содышка». К настоящему моменту на участке в районе 16 км (право) работы завершены, светофор демонтирован. Маршрут движения для поворота на мкр. Веризино при движении со стороны Москвы следующий: путь до ТЦ «Самохвал» - разворот - путь до съезда к мкр. Веризино – поворот на съезд. Для выезда из мкр. Веризино автомобилистам следует доехать до перекрестка с ул. Горького и совершить разворот. Полноценное решение вопроса транспортной доступности микрорайонов «Веризино» и «Содышка» в компетенции администрации города Владимира и возможно только в рамках обустройства безопасного съезда с трассы М-7 к данной части городской застройки. Изначально предполагалось, что администрация города Владимира оперативно обратится в Управление за техническими условиями на обустройство примыкания и уже к началу капитального ремонта начнет реализацию проектных решений параллельно с федеральными дорожниками. Впервые за техническими условиями администрация города обратилась в январе 2018 года, но до настоящего момента, с учетом выданных замечаний, полного пакета документов предоставлено не было. Вместе с тем, Управлением заблаговременно разрабатывается проект технических условий и, учитывая высокую социальную значимость примыкания, вопрос его безопасного обустройства решается в тесном взаимодействии с городской администрацией.

КСТАТИ

Что будет Пекинкой в 2019 году?

На 2019 год запланированы работы по уширению проезжей части с 12 по 14 км от ул. Белякова до ул. Горького с двух сторон. Построят дополнительные полосы движения, полностью заменят асфальтобетонное покрытие, устроят разделительную полосу, укрепят и расширят обочины, обустроят примыкания, автобусные остановки, переходно-скоростные полосы. На всем участке капремонта с 10 по 21 км будет выполнен комплекс работ по установке барьерного и пешеходного ограждения, замене линий освещения и остановочных павильонов, дорожных знаков, нанесению разметки.