Замедленная помощь: «скорые» есть, работать некому

В больницы региона закупают очередную партию машин «скорой помощи» - шесть новых карет класса «Б» со всей необходимой «начинкой» общей стоимостью 16 миллионов рублей. Еще 15 машин на федеральные деньги и две за счет областного бюджета купили в сентябре. Всего за последние пять лет медицинский автопарк региона пополнился на 374 автомобиля за 510 миллионов рублей.

А теперь - внимание, вопрос! Почему при таком изобилии (реальном, не на бумаге) во Владимире «скорую помощь» надо ждать 2-3 часа, а, например, в Судогодском районе 6-7 часов - ездит только две бригады, при том, что полагается четыре, по 1 машине на 10000 населения. Где они, закупленные «скорые»?

Как мужику на 25000 рублей семью кормить?

Главная проблема «неотложки» в области - не в технике, а в людях. Не хватает всех - врачей, фельдшеров, водителей. А сама по себе даже самая укомплектованная машина на вызов не поедет.

- На сегодняшний день у нас на линии 16 бригад днем работают и 15 - ночью. Это очень мало. По нормативу, согласно численности населения, у нас должно быть 36 бригад, - рассказал Сергей Кулибаба, главный врач «Станции скорой медицинской помощи города Владимира». - Проблема не только с медицинскими кадрами. Не хватает водителей. Раньше они работали наравне с фельдшерами и врачам – сутки. Но Минтранс запретил водителям работать свыше 12 часов. Поэтому больше ставки они не могут выработать. И получилась такая коллизия, что водитель теперь получает зарплату 25 000 рублей. Представляете, здоровый мужик приносит в семью такие деньги? Поэтому водители увольняются, медикам не с кем выезжать на вызов. Бывает, по три фельдшера ездят по вызовам в одном автомобиле.

Дефицит — 1000 специалистов

По области картина еще печальнее.

- Дефицит кадров в регионе - порядка 1000 врачей, - сообщил пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин. - Среди самых востребованных специалистов - терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, оториноларингологи, хирурги, травматологи.

В Судогодском районе — три бригады на 6 машин «скорой», причем две работают в Судогде и еще одна — в поликлинике села Андреево. Особенно плохо в районах, близких к Москве - медики бегут в столицу. В Киржачском районе на данный момент работают всего четыре бригады - половина от норматива. И это притом, что зарплату увеличили почти вдвое.

- У нас с техникой проблем нет, - объясняет зам. главного врача Киржачской районной больницы Дмитрий Гудков. - Чтобы сохранить имеющиеся кадры и привлечь новые, мы подняли зарплату сотрудникам «скорой» почти вдвое. Если раньше со всеми надбавками они могли получить 30 тысяч рублей, то теперь выплаты достигают 50 тысяч. Это в конечном итоге привлекло специалистов. Сейчас у нас работает

Есть программы «Земской доктор» и «Сельский фельдшер», по которым молодой врач может получить 300 тысяч «подъемных», а специалист, уехавший работать на село — компенсацию в миллион рублей. Медикам обещают служебное жилье - например, в Собинском районе. И несмотря на все это, за шесть лет в программе «Земской доктор» участвовали 82 специалиста, за последний год в больницы области пришел работать 61 врач.

Частично решить проблему регион планирует, открыв в районах филиалы медицинского колледжа. Но гарантий, что их выпускники пойдут работать в «скорую», нет.