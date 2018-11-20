Жилье в кредит, и жизнь тоже

Новость эта вызовет радость у любого банкира. А все потому, что жители 33 региона с каждым годом все больше живут в кредит. За девять месяцев текущего года владимирцы взяли у банков ссуд на 59,8 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за тот же период в 2017 году. Почти по 7 миллиардов рублей в месяц!

При этом не надо думать, что жители Владимирской области так активно побежали за ипотекой. Три четверти всех кредитов идут на потребительские цели. Это значит, что деньги тратятся на покупку мобильных телефонов, мебели, бытовой техники, автомобилей.

- Владимирцы предпочитают не откладывать деньги на будущие покупки, а приобретать потребительские товары длительного пользования уже сегодня, - считает управляющий владимирским отделением Центробанка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Также финансовые эксперты связывают рост кредитов на потребительские цели с тем, что цены на товары растут, а вот зарплаты в регионе практически нет. Поэтому осилить покупку, допустим, хорошей стиральной машины одним махом не получается. А в сытые «нулевые» годы владимирцы привыкли ни в чем себе не отказывать, покупать дорогую технику, менять новый айфон на новейший каждый год. И перейти на новые правила - понимать, что на дворе кризис и ничего другого не предвидится - получается не у всех.

Точно так же никак не научися смотреть в будущее. Только четверть всех займов — это жилищные кредиты. Хотя их, кстати, тоже стало больше — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Кстати, за год ипотека подешевела почти на 1%.

При этом растут и долги по кредитам, что неудивительно. К сегодняшнему дню уровень задолженности населения составил 101,2 миллиарда рублей. Из них 42 миллиарда — это долги по ипотеке. Кстати, в этом году уровень долга населения перед банками вырос на 20 процентов.

КОНКРЕТНО

Общая сумма кредитов населения — 59,8 миллиарда рублей.

99,95 % всех кредитов выданы в рублях.

0,05 % кредитов выдано в иностранной валюте

Потребительские кредиты (бытовая техника, телефоны, автомобили) — 44,9 миллиарда рублей.

Жилищные кредиты — 14,9 миллиарда рублей

Это 8886 жилищных ипотечных кредитов.

Средний срок выплаты кредитов 16 лет и 5 месяцев.

Средняя процентная ставка на начало года— 10,7 процента, к 1 октября — 9,5 процента.