2018-11-19T12:13:45+03:00
Происшествия

Во Владимире спящий мужчина чудом выжил, выскочив из горящей машины

По словам очевидцев, пьяный хозяин машины спал за рулем, зажав педаль газа (видео)
Артем Бердник
Поделиться:
..Фото: Артем Бердник
Изменить размер текста:

Утром 19 ноября, примерно в 9.00 во дворе дома №21 на улице Фатьянова загорелся автомобиль. Как сообщают очевидцы, пьяный владелец BMW примерно полчаса сидел в салоне, и, стоя на месте, давил на педаль газа. Машина загорелась, а водитель так и остался сидеть внутри. Жители двора кричали, самые смелые подходили постучать в окно, но хозяин спал «как мертвый»

На кадрах этого по-настоящему эпичного видео видно, что машина полыхает синим пламенем. Жизнь водителя была буквально «на волоске», но кроме как кричать, никто уже не мог ничем ему помочь... Как вдруг дверь горящего автомобиля внезапно приоткрылась и оттуда, как ни в чем не бывало, выскочил ее хозяин.

На Фатьянова горела машина с пьяным водителем.

Видео было снято в 9.20. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, уже через 25 минут усилиями 5 пожарных, возгорание было полностью ликвидировано.

. Фото: Артем Бердник

.Фото: Артем Бердник

Никаких серьезных повреждений, к счастью, уснувший хозяин машины не получил. А вот BMW, средняя стоимость которой в районе 300 тысяч, сгорела практически дотла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алфию Мокшину уволили из владимирской Росгвардии
Владимирцев приглашают сдать тест по вопросам безопасности
Во Владимире стартует юношеское первенство России по тяжелой атлетике
Владимирцы привезли три медали с Кубка России по грэпплингу и грэпплинг-ги
«Ростелеком» рассказал владимирским студентам о правилах безопасности в Интернете
В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин
Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов
Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи
Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию
Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров
Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России
В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы
Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду
В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии
В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего
Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП