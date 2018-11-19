Мама тяжелобольной девочки из Коврова: «Звоню в департамент здравоохранения, а мне говорят — на лекарство денег нет!»

10-летняя Лиза Звонарева нуждается в очень дорогостоящих лекарствах. У нее редкая и очень опасная болезнь - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Попроще - у ребенка в крови практически нет тромбоцитов, из-за чего кровь не свертывается вообще. Любая царапина может стать смертельной.

Чтобы поддерживать уровень тромбоцитов, нужно постоянно делать дорогостоящие уколы. По два укола в неделю. Препарат для каждой иньекции стоит около 100 тысяч рублей. Итого, в месяц получается почти 800 тысяч рублей. Лизу воспитывает одна мама, такое лечение ей не по карману.

Казалось бы, решение есть. Болезнь входит в список редких, лекарства при ней полагаются бесплатно. Однако за последние два года уже два раза мама Лизы Татьяна Звонарева слышала в больнице: «У нас нет денег, покупайте препарат сами!».

- Последний раз мне так сказали в ковровской больнице 11 ноября, - рассказывает женщина. - Раньше мне помогали в департаменте здравоохранения. Я позвонила туда и в этот раз, а мне говорят: «Да, денег действительно нет! Попробуйте поискать возможности в других поликлиниках и больницах области».

Мама Лизы, естественно, запаниковала, ведь это лекарство нужно принимать регулярно и без задержек. С уколом нельзя опаздывать даже на два дня. А тут такое. Женщина в отчаянии позвонила на горячую линию Минздрава. И там неожиданно помогли, пообещав выделить деньги в кратчайшие сроки.

- В этом месяце проблема решилась, но что будет в следующем? А если опять деньги задержаться? - волнуется мама Лизы.

Вторая похожая история - из Суздальского района. Здесь о проблемах с финансированием рассказал чернобылец Александр (фамилию мужчина попросил не называть). Он диабетик, и ему положены бесплатные лекарства. Однако в больнице говорят, что денег на лекарства нет, а в департаменте здравоохранения отвечают, чтобы он решал вопрос именно в больнице. И так уже три месяца ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС ходит по кругу и лечится за свои деньги.

В департаменте здравоохранения нам ответили то же, что и несчастным больным людям - денег действительно нет. Вопрос с лекарственным обеспечением - федеральный. Из областного бюджета льготные лекарства не финансируются. А из федерального бюджета средства поступают с большими перебоями. И в департамент не могут прогнозировать, когда поступят деньги в следующий раз и поступят ли.

Единственный способ для больных людей как-то контролировать ситуацию — это регулярно названивать в отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности облздрава.

Позвонить туда можно по телефонам: 77-85-46 и 77-85-29. Начальник отдела: Маркина Лариса Александровна.

Впрочем, учитывая, что никто из тех, с кем мы разговаривали в департаменте, не попросил контактов людей, у которых возникли проблемы с получением лекарств, возникает ощущение, что проще добиться правды сразу в министерстве здравоохранения.

КУДА ЗВОНИТЬ

Во Владимирской области действует несколько горячих линий по вопросам здравоохранения.

8(4922)45-15-04 — по вопросам льготного лекарственного обеспечения. По обеспечению (наркотическими), психотропными и другими сильнодействующими лекарственными препаратами.

8 800 200-82-33 — по вопросам качества оказания медицинской помощи.

8 800 200-85-33 — по вопросам оплаты труда работников сферы здравоохранения.

8 800 200-36-33 — по записи на прием к врачу.