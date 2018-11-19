Присядем на дорожку: на улицах Владимира устанавливают новые скамейки

На минувшей неделе владимирцы стали замечать на остановках новые темно-коричневые скамейки. Появляются они как грибы после дожля, рабочие МКУ «Благоустройство» ставят их максимум за полтора часа. Проспект Ленина уже почти целиком снабжен новыми скамейками. Работы по другим улицам завершат в течение двух недель.

Стоимость одной скамейки, которая изготовлена из металла и дерева, составляет 6 тысяч 500 рублей. В мэрии города говорят, что старые металлопластиковые скамейки, которые были с рекламными щитами, неудобны для жителей, и последнее время на них поступало много жалоб, да и фломастерами их расписывали постоянно. Поэтому их и меняют.

- Многие скамейки с рекламными щитами пришли в негодность, их отвозят на склад нашего муниципального предприятия «Благоустройство». Отзывы горожан о них были не лучшими. Но, конечно, для каждого все индивидуально. Новые лавочки предназначены для того, чтобы присесть на несколько минут. Это же не парковая зона, где скамейки мы специально делаем комфортными для отдыха, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович.

Всего на улицах города установят 44 скамейки на 286 тысяч рублей. В список, кроме проспекта Ленина, включены улицы Б.Нижегородская, Б.Московская (Соборная площадь), Горького, Мира. Также скамейки поставят у ЦУМа «Валентина» и на остановке «Золотые ворота».

Первыми, кто опробовал новые скамейки на проспекте Ленина, стали пенсионеры. Бабушки не одобряют - говорят, что зимой лавочки покроются льдом и снегом, ведь сверху нет никакого навеса.

- Хорошо, если козырек дополнительно сделают. Так и метель нестрашна, - говорят они.

При этом то, что старые скамейки тоже не имели никакого навеса, уже забылось и во внимание не принимается.

- Козырьки есть у самого остановочного павильона, где можно спрятаться в непогоду. Если над каждой лавочкой делать такой навес, то это уже не лавочка будет. Мы даже в парках не ставим козырьки, - уточнил Александр Карпилович.

А вот у детей и остальных взрослых претензий к лавочкам нет.